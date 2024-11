Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Contraloría inicia proceso disciplinario en la Municipalidad de Concepción por posible responsabilidad administrativa de Aldo Mardones, director de Desarrollo Comunitario y ex candidato a la alcaldía, debido a su "rol protagónico" en medio de su postulación. Denuncia de abuso de imagen y uso de recursos municipales para favorecer su candidatura fue presentada en julio. Contraloría señala que Mardones tuvo papel destacado en publicaciones institucionales que buscaban atribuirle iniciativas, no ajustándose a la legalidad. Alcalde Boris Negrete no descarta remover a Mardones y destaca proceso disciplinario para determinar responsabilidades. Mardones se niega a comentar sobre la resolución de Contraloría.