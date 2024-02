Se filtraron conversaciones de WhatsApp de un grupo del Departamento de Salud Municipal de Concepción, donde piden abiertamente el apoyo político a Aldo Mardones y se ponen de acuerdo para campañas territoriales.

Otros candidatos al sillón municipal denunciaron presiones políticas al interior de la municipalidad para apoyar al candidato de la DC.

A través de un grupo de WhatsApp llamado Salud Municipal, donde participan funcionarios municipales de la DAS y está incluido el propio alcalde Álvaro Ortiz, la subdirectora Jessica Pereira manda un mensaje tipo cadena, llamando abiertamente apoyar al candidato Aldo Mardones.

Incluso hace referencia a solicitudes de apoyo a través de redes sociales y también trabajo territorial utilizando Cesfam de la comuna y establecimientos.

¿Qué dice el mensaje?

“Estimados camaradas, comentarles que como sabemos la forma de hacer política y campañas cambió y adaptándonos a las nuevas formas esperamos contar con su apoyo dando un Me Gusta y compartiendo todo lo que generen redes sociales de nuestros amigos Álvaro Ortiz y Aldo Mardones a través de la página del municipio y sus redes personales“, se lee en el chat.

Además, llamaron a responder una encuesta entre Erik Riquelme, Camilo Rifo y Aldo Mardones, en el mensaje señalan que tienen nueve meses para realizar campaña y que realizarán reuniones por spam con “nuestro candidato Aldo Mardones” y que en ese contexto lo invitarán como referente a cada establecimiento.

Candidatos acusan uso de municipio para hacer campaña

El concejal Eric Riquelme, candidato a alcalde por Concepción y que aparece en la imagen de la encuesta, manifestó su preocupación por el “uso de recursos y herramientas municipales para el desarrollo de campañas políticas, aún más cuando están fuera de plazo”.

Por otro lado, el candidato a alcalde por Concepción, James Argo, indicó que “la Municipalidad está transformada en un comando de campaña, que está preocupada que el mismo equipo sea reelecto en lugar de las necesidades de las personas”.

Desde el municipio aseveraron que no se trata de un grupo de WhatsApp institucional, que el mensaje se habría emitido un sábado fuera de la jornada laboral y no en calidad de funcionaria pública. No obstante, se solicitará información respectiva para la tranquilidad del Concejo Municipal, dado que el tema fue planteado en la sesión ordinaria de este jueves.