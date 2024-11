La movilización de la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto de Santiago provocó retrasos y cancelaciones de vuelos que afectaron a alrededor de 6.000 personas. La paralización, que comenzó a las 8:30 horas del miércoles, generó demoras en todo el servicio aéreo nacional, impactando a 4.000 personas en vuelos nacionales y 2.000 en internacionales. Los pasajeros afectados expresaron su frustración por la falta de soluciones, con testimonios que revelan cancelaciones de vuelos y pérdidas económicas significativas, mientras que la dirigencia gremial de la DGAC reclamó por un bono de fiscalización no reconocido a pesar de generar superávit. En tanto, el jefe del Aeropuerto Arturo Merino Benítez señaló que hasta el momento había un promedio de 89 minutos de retraso en las operaciones aéreas debido a esta situación.

La paralización de los funcionarios de este organismo, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, generó demoras en todo el servicio aéreo nacional desde las 8:30 horas de este miércoles.

Además, la movilización de operadores de vuelo y controladores aéreos impactó a 4.000 personas en vuelos nacionales y 2.000 en internacionales. Estos últimos experimentaron un retraso de una hora y 20 minutos en los procedimientos, desde la fila en el lobby general hasta el paso por policía internacional.

Testimonios de afectados en el Aeropuerto de Santiago

Pasajeros afectados por la paralización de la DGAC comentaron a Radio Bío Bío que llegaron al aeropuerto entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada para sus vuelos. Sin embargo, al mediodía aún no habían recibido soluciones.

“Cancelaron el vuelo anoche, teníamos vuelo a las cuatro de la mañana y nos cambiaron el vuelo a las 9 de la mañana, y ahora que estábamos en el avión, estuvimos una hora y media, y después dijeron que el vuelo estaba cancelado”, dijo un pasajero afectado.

“Nosotros venimos de Antofagasta, vamos a Torres del Paine con un tour pagado, que son por lo menos $2.400.000. No hay alguien que de la cara, nada concreto, no nos han dicho nada, no sabemos qué va a pasar”, aseguró una mujer afectada.

¿Qué dicen los funcionarios de la DGAC?

La dirigencia gremial de la DGAC habló con Radio Bío Bío, refiriéndose al denominado bono de fiscalización. Este se supone que debería ser repartido entre los cinco mil funcionarios de los sindicatos de la DGAC.

“Nosotros somos una institución que genera sus propios recursos y generamos superávit. Estaba proyectado a fines de diciembre un superávit de $108.000 millones, desde el cual nada ha sido reconocido a los trabajadores y trabajadoras de la DGAC que tenemos una discriminación y una postergación por años. Por años de este reconocimiento del rol fiscalizador y el trabajo que realizamos en cada uno de los aeropuertos y aeródromos del país”, aseguró un funcionario de la DGAC.

Declaración de Nuevo Pudahuel

El jefe del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Juan Luís Rodríguez, entregó más antecedentes de los efectos causados por la paralización en el Aeropuerto de Santiago.

“Por vuelos cancelados por las líneas aéreas, hay 4.000 personas afectadas. Por vuelos demorados, producto de todo esto, 2.000 personas afectadas. En lo que llevamos hasta el momento, hay un promedio de 89 minutos de retraso en las operaciones aéreas”, precisó Rodríguez.