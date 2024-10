La denuncia por presunta violación contra el exsubsecretario del interior, Manuel Monsalve, ha generado conmoción en las autoridades de la región del Bío Bío. El senador Gastón Saavedra instó a investigar el caso y defendió la conducta intachable que siempre ha observado en Monsalve. Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Díaz manifestó su apoyo al exsubsecretario, destacando que no lo conoce como consumidor de alcohol y resaltando la necesidad de esclarecer los hechos tanto por el bien de Monsalve como de la presunta víctima. La delegada presidencial Daniela Dresdner evitó opinar más allá de las declaraciones emitidas por Presidencia y el Ministerio del Interior, mientras que conocidos de Monsalve lo describieron como una persona cercana, con historias para compartir, pero coincidieron en la importancia de aclarar la gravedad de la denuncia.

La actual situación que enfrenta el exsubsecretario del interior, Manuel Monsalve, no deja indiferente a las autoridades de la región del Bío Bío frente a la denuncia por presunta violación.

El senador Gastón Saavedra, militante del Partido Socialista y quien además coincidió en un periodo parlamentario con Manuel Monsalve, señaló que se trata de un caso que se debe investigar.

Saavedra agregó que nunca, en todo el tiempo que conoce a Monsalve, vio alguna actitud que pudiera ser cuestionable al momento de interactuar con mujeres, y que pudiera afectar el honor del también exdiputado.

Quien fue más explícito en sus declaraciones fue el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, el cual señaló que le tiene afecto a Manuel Monsalve, añadiendo que considera necesario que se investiguen los antecedentes, tanto por el bien del exsubsecretario, así como también de la víctima denunciante.

Rodrigo Díaz agregó que no conoce a Manuel Monsalve por ser un consumidor de bebidas alcohólicas. En ese sentido, sostuvo que se debe indagar, apelando a que en el pasado han existido situaciones donde las denuncias terminan derivando en algo más, en referencia al bullado caso Spiniak donde hubo afirmaciones que terminaron no siendo ciertas.

“En la conducta del exsubsecretario, una forma de conocerlo a él y las personas que lo conocemos sabemos que es una persona que no consume alcohol ¿Es eso coherente con lo que ocurrió? Yo no quiero quitarle ninguna gravedad a lo dicho, pero hemos tenido en el pasado minutos donde han existido acusaciones muy fuertes respecto de políticos. A mí se me viene a la memoria Jovino Novoa y terminó resultando otra cosa“, declaró Díaz.

La delegada presidencial en el Bío Bío, Daniela Dresdner, también debió compartir con el exsubsecretario debido a materias de seguridad propias de su cargo. Consultada por los hechos, la autoridad mencionó que desde Presidencia y el Ministerio del Interior ya se entregaron declaraciones, y evitó opinar más del tema.

En tanto, algunos de sus conocidos lo describieron como una persona cercana, con muchas historias para contar y con mucha llegada con quienes compartía en el día a día. De todas maneras coincidieron en que ante la gravedad de la denuncia, los hechos deben ser aclarados.