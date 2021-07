“Boric y Paula Narváez andan en Concepción, vengan a tomar once a mi casa porfa”. Lo que comenzó como una inocente publicación en Twitter se terminó haciendo realidad.

Boric y Paula Narváez andan en Concepción, vengan a tomar once a mi casa porfa — Gabi Monsalve (@gabimonsalv) July 2, 2021

Durante esta tarde en Concepción una improvisada once con tintes de cumbre política tuvo lugar en la mesa de Gabriela Monsalve, hija del diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve.

La joven ingeniera lanzó esa casual publicación en Twitter dando chances para que la candidata del PS aceptara y emplazara al candidato presidencial Gabriel Boric.

“Voy! Yo llevo el queque. Mándame la dirección por interno”, respondió el contrincante de Daniel Jadue en las próximas primarias del 18 de julio.

Esto si lo vimos venir con mi hermana jajajaja pic.twitter.com/ybxx94H7MA — Gabi Monsalve (@gabimonsalv) July 2, 2021

Finalmente ambos aspirantes al sillón presidencial llegaron a la casa de Gabriela, dejando fotos y sonrisas para el recuerdo de la joven.

“Hola profe, no me podré meter a su primera clase del diplomado, porque vienen Gabriel Boric y Paula Narváez a tomar once a mi casa”, fue una de las publicaciones que cerraron la anécdota que la joven penquista jamás olvidará.