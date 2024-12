El exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, se enfrentará el próximo 30 de diciembre a la audiencia de preparación de juicio oral por malversación de más de $1.160 millones de las arcas municipales, según confirmó Claudio Rebeco, fiscal jefe de la unidad anticorrupción de Valparaíso. La acusación formal ha sido presentada, solicitando una pena de 20 años de prisión para Yáñez, incluyendo 12 años por malversación y 8 por lavado de activos. La ex tesorera municipal y ex pareja del exalcalde, Belén Carrasco, también enfrenta cargos con la misma pena solicitada, junto a otras siete personas acusadas de participar en una red organizada para defraudar al municipio. Expertos señalan que se trató de un mecanismo obsceno de desviación de recursos fiscales que pudo descubrirse casi por azar, detallando que los acusados adulteraron nóminas de pago y reclutaron a terceros para recibir los fondos sustraídos en cuentas bancarias y luego entregarlos en efectivo a Yáñez u otras personas de confianza.

El próximo lunes 30 de diciembre se realizará -en el Tribunal de San Antonio- la audiencia de preparación de juicio oral contra José Luis Yáñez, exalcalde UDI de Algarrobo acusado de malversación por más de $1.160 millones provenientes de las arcas municipales.

Claudio Rebeco, fiscal jefe de la unidad anticorrupción de la región de Valparaíso, confirmó que la investigación del caso ha concluido y que la acusación formal ya fue presentada.

Asimismo, el persecutor recordó que el Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión para José Luis Yáñez, incluyendo 12 años por malversación de caudales públicos reiterada y 8 años por lavado de activos.

Sin embargo, el caso no solo involucra a Yáñez. Entre los imputados figura Belén Carrasco, ex tesorera municipal y ex pareja del exalcalde, quien también enfrenta cargos de malversación y lavado de activos, con una pena solicitada de 20 años.

Además, otras siete personas están acusadas de participar en lo que las autoridades sospechan que fue una red organizada para defraudar al municipio.

Al respecto, el abogado Alberto Precht, experto en transparencia, aseguró que este caso representa un mecanismo bastante obsceno de desviación de recursos fiscales que, afortunadamente, pudo descubrirse, aunque casi por azar.

Cabe mencionar que, para la sustracción de los fondos, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso detallaron que los acusados “adulteraron nóminas de pago y reclutaron a terceros que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir en ellas los fondos sustraídos, en perjuicio de la municipalidad; dineros que esos terceros retiraron y entregaron, la mayoría de las veces, en efectivo a Yáñez o a otras personas de su confianza, a cambio de una comisión”.