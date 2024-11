Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un grupo de 46 arquitectos y consultores que forman parte del equipo de Asistencia Técnica para la reconstrucción del mega incendio en la región de Valparaíso, paralizó sus labores debido al no pago de sus servicios por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Además, denunciaron la falta de claridad en los plazos del proceso de reconstrucción y la escasa colaboración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A través de un comunicado, los profesionales dieron un plazo de 5 días para obtener respuesta, la cual no llegó. Criticaron la ralentización de las gestiones para las familias afectadas y el retraso en los pagos, señalando sectores con casos críticos que requieren intervención inmediata. Por su parte, el Serviu respondió indicando que han dado curso a los pagos de 8 consultores, con 3 en trámite, y que están disponibles para asumir la asistencia en caso de que los profesionales no puedan continuar apoyando los procesos de obtención de subsidios.