Tras cumplirse los cinco meses del megaincendio en el Gran Valparaíso, diversos damnificados han presentado dificultades tras el cobro de las cuentas de la luz. Recordar que incluso el día jueves se registró una manifestación protagonizada por afectados en el Troncal Urbano, debido a los altos montos de sus respectivas boletas.

Específicamente, en el sector de Villa Independencia de la comuna de Viña del Mar, el vecino Vicente Vargas entregó su testimonio, declarando que después de los 3 meses que fueron proporcionados por Chilquinta, desde la empresa le cobraron este mes cerca de 228.000 pesos.

“(…) Me llega de golpe la cuenta, 228 mil pesos”, acusó este vecino.

En el mismo Villa Independencia, la habitante del sector, Constanza Durán, destacó que no tiene el servicio de luz en su casa que le entregó TECHO. Sin embargo, este mes le cobraron más de 100.000 pesos.

“(…) Me quedo en shock porque yo no tengo casa y me están cobrando luz, no tengo ni tele, no tengo ningún electrodoméstico”, sostuvo la mujer.

Alza de la luz

Tras estas dificultades, y también por el alza de la luz, es que el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, pidió que los subsidios eléctricos lleguen automáticamente a los damnificados por el megaincendio.

“Los vecinos de la zona afectada por los incendios, nos han señalado que hay miles de personas que no han actualizado su Registro Social de Hogares y, por lo tanto, para los efectos de la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica, no está informado que sus casas fueron incendiadas (…)”, manifestó el parlamentario.

Cabe destacar que desde Chilquinta confirmaron que este sábado tendrán su oficina móvil en el sector de El Olivar en Viña del Mar, para resolver las respectivas consultas a los habitantes. Además, repetirán esta misma actividad en Villa Independencia el día miércoles.