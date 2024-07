Insólito: auditora acusa cobro de cuentas eléctricas en sector destruido por megaincendios de febrero

Una auditora de La Radio, quien conversó con el Expreso Bío Bío, relató que, en el grupo de WhatsApp que tiene junto a sus vecinos, alguien dijo "'oye, alerta, me llegó un cobro de la luz'. Le dije a mi esposo 'revisemos por si acaso, pero no creo, porque no hay casa'".

Una situación insólita están experimentando los vecinos de El Olivar, uno de los sectores más afectados por los megaincendios de Viña del Mar, en febrero. Pese a que sus casas fueron totalmente destruidas, tanto así que fueron demolidas, la empresa Chilquinta, encargada del suministro eléctrico en la región de Valparaíso, les está cobrando.

Así lo denunció Fernanda, una auditora de La Radio, quien conversó con el Expreso Bío Bío y relató que, en el grupo de WhatsApp que tiene junto a sus vecinos, alguien dijo “‘oye, alerta, me llegó un cobro de la luz’. Le dije a mi esposo ‘revisemos por si acaso, pero no creo, porque no hay casa"”.

De esta forma, la mujer contó que, “revisando, tenía una cuenta de casi $60 mil”.

Este escenario es incomprensible para Fernanda, ya que, según detalló, “no hay nada, es un terreno pelado. Es como un cerro pelado, no hay distribución de casas. Hoy no hay distribución de casas, la 36, la 34”.

“Entonces, revisamos por interno, con el número de cliente, como si fuéramos a pagar la cuenta, y tenemos una de más de $59 mil”, agregó.

En ese sentido, algunos vecinos de El Olivar tiene dudas sobre “¿qué nos están cobrando?”, dijo la auditora.

En cuanto al detalle de la cuenta que le están cobrando a Fernanda, a la cual accedió La Radio, hay un monto por energía consumida. Frente a ello, la mujer aseguró que “es imposible”.

Por otro lado, también comentó que, “poco tiempo después del incendio, una semana, empezaron a poner medidores. Era extraño porque las casas estaban totalmente siniestradas, eran ruinas. Me acerqué a los caballeros que estaban instalando los medidores y les pregunté qué están haciendo, si acá no se puede enchufar nada, nadie puede vivir acá (…) No sé si es eso lo que nos están cobrando”.

“Para poder demoler, tuvieron que venir esas mismas personas a sacar los medidores”, siguió.

Además, Fernanda lamentó que “es una deuda que se está acumulando”. En consecuencia, se preguntó ¿qué va a pasar con esta cuenta? ¿Cómo la vamos a cancelar si es un gasto que no hemos hecho? ¿Nos va a perjudicar para la instalación?”

Al ser consultada sobre estas acusaciones, desde Chilquinta aseguraron que mañana, sábado 6 de julio, se presentarán en el lugar “para atender el caso”.