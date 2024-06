Un auto volcó esta mañana en El Boldo, Chorrillos, Viña del Mar, cuando el conductor se percató de la falta de frenos, intentó minimizar el daño dirigiéndolo hacia una pared, resultando en el vuelco del vehículo. Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente. Carabineros llegaron al lugar para gestionar la situación y trasladar el automóvil accidentado a la parte baja de Viña del Mar.

El volcamiento de un auto ocurrió la mañana de este lunes en la calle El Boldo del sector Chorrillos, en Viña del Mar, región de Valparaíso.

De acuerdo lo señalado por el conductor del vehículo menor a Radio Bío Bío, al doblar por un pasaje del sector se percató que no tenía frenos.

En ese contexto, aseguró que intentó provocar el menor daño posible llevando el auto en dirección a una pared del lugar esperando que este frenara, terminando con el automóvil volcado.

“Traté de evitar lastimar a alguien… voy saliendo y me doy cuenta que no tengo frenos, me fui directamente con la pared, esperando que frenara hasta que se dio vuelta y ahí pude salir del auto”, afirmó el conductor del vehículo.

A su vez se precisó que no no hubo personas lesionadas producto de este accidente.

Cabe mencionar que el conductor comentó que asistiría a la Asociación Chilena de Seguridad ya que este se trasladaba a su lugar de trabajo a la hora del volcamiento.

Además, al lugar llegó personal de Carabineros quienes están intentando mitigar los efectos de lo que significa llevar el automóvil accidentado hasta la parte baja de Viña del Mar y así comenzar con las diligencias administrativas pertinentes.