El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso confirmó que ha gestionado los recursos necesarios para atender la emergencia en Reñaca, donde se produjo un socavón bajo el edificio Euromarina 2. La acción se llevó a cabo para colaborar ante la magnitud del desplazamiento de material e infraestructura, especialmente considerando el sistema frontal que se aproxima. Los recursos obtenidos permitirán elaborar el diseño del proyecto de mejoramiento en la zona afectada y realizar un peritaje para determinar responsabilidades. Además, se detectaron dos nuevas tuberías de aguas lluvias no aprobadas por Serviu, sumándose a irregularidades anteriores, como movimientos de tierra no autorizados y presencia de colectores no informados.