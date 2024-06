Nuevamente la pena de muerte genera debate en el mundo político. Esta vez, fue el candidato de Renovación Nacional (RN) para la alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, quien manifestó estar a favor de dicha sanción.

En entrevista con CNN Chile, el arquitecto fue consultado sobre si se mostraba de acuerdo o en contra de esta medida, tras lo cual no dudó en responder de manera afirmativa.

“Creo que las personas que matan policías y niños tienen que morir. El Estado las tiene que castigar con la muerte“, aseveró Poduje.

En ese sentido, puso de ejemplo del caso del teniente Emanuel Sánchez, quien fue asesinado por delincuente en un intercambio de disparos en Quinta Normal. Todo frente a su familia.

“Una persona que mata a un policía como mataron a este teniente, delante de sus niños, le metieron 15 balazos, esas personas tienen que ser juzgados y la pena de muerte tiene que aplicarse para ellos y los pedófilos también, que matan niños“, sostuvo el candidato de RN.

Además, ante la imposibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país debido al pacto de San José de Costa Rica, Iván Poduje aseguró que “habrá que deshacerse” de dicho pacto.

Incluso, dijo que este “no tiene ninguna utilidad porque nosotros tenemos garantizados esos derechos en Chile”.

“Lo que no me parece es que tengamos organismos internacionales que se ponen a defender derechos humanos (DDHH) y que no permiten reprimir delincuentes, protestas violentas, saqueos“, criticó.

En esa línea, recordó el contexto del estallido social de 2019, asegurando que “cuando Carabineros reprimió saqueos con la fuerza de la Ley, fueron acusados de violar derechos humanos”.

Consultado sobre si considera que Seguridad y DDHH son opuestos, se limitó a contestar que “si un policía defiende a una persona que está siendo atacada, y que como consecuencia de eso muere un delincuente, eso no es violación de derechos humanos”.

Iván Poduje, oficial candidato de RN para alcalde de Viña del Mar

Cabe recordar que Iván Poduje fue oficializado el pasado viernes como el candidato de Renovación Nacional para competir por el sillón alcaldicio de Viña del Mar, disputa en la cual también se encuentra la actual jefa comunal Macarena Ripamonti.

Otros de los nombres que estaban en la competencia interna para representar a RN era Marcelo Catril y el concejal Carlos Williams.

Sin embargo, en un comunicado el partido subrayó que “en este momento el liderazgo que más sentido hace a los desafíos que tienen los habitantes de Viña del Mar, es el representado por Iván Poduje”.

Es necesario mencionar que el arquitecto no es el único que se ha mostrado a favor de la pena de muerte. Anteriormente el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abrió el debate cuando dijo públicamente estar de acuerdo con aplicar dicha medida.

Asimismo, a fines de abril el diputado Johannes Kaiser anunció que presentó un proyecto que restablece la pena de muerte para quienes sean condenados por asesinar a funcionarios policiales o de las Fuerzas Armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones. Esto, tras el asesinato de tres carabineros ocurrido la madrugada del 27 de abril en Cañete.