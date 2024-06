Un nuevo robo dejó con pérdidas millonarias a un local de comida ubicado en pleno centro de Concepción, en la región del Bío Bío. Ante la inseguridad del sector, el locatario anunció que comenzará a pernoctar en el lugar.

Se trata del local Saboré, ubicado en la intersección de la calle San Martín con Anibal Pinto, y que sufrió recientemente un robo avaluado en alrededor de 3 millones y medio de pesos.

El dueño del local afectado señaló a Radio Bío Bío que cuando llegó al recinto, se percató del ilícito tras notar el estado en que se encontraba la reja.

Luego, al entrar evidenció los daños que dejaron los delincuentes dentro del negocio, encontrándolo totalmente vacío.

Según palabras del propietario, José Mora, lo que más valor tenía para él eran los propios documentos del local.

“Se llevaron todos los documentos, lo más valioso, y lo que no pudieron llevar lo hicieron tira’ (destrozos)”, lamentó

Esta es la segunda vez que el recinto sufre un robo. El dueño comentó que frente a esto y a la lenta respuesta del personal policial para atender su llamado, deberá tomar la decisión de pernoctar en el lugar para protegerlo.

“Ahora me voy a quedar acá y no me voy a quedar así no más, porque ya es la segunda vez y hay que hacerles guerra. Hay que pillarlos. Si no los pilla Carabineros, los voy a pillar yo”, afirmó.

“Yo voy a estar aquí las 24 horas. Vamos a reforzar todo de a poco, pero el local no va a quedar solo”, sostuvo.

Desde la Municipalidad de Concepción, el alcalde Álvaro Ortíz, se refirió a la situación de inseguridad que existe en los locatarios del centro de la comuna, indicando que se está trabajando a través de las mesas territoriales de seguridad pública para prevenir estos hechos de delincuencia.

Además, el jefe comunal señaló que existe un especial foco en los sectores de la diagonal Pedro Aguirre Cerda, paseo peatonal y alrededores del hospital regional.