El influencer ecuatoriano Cristhian Nieto, de 34 años, y su esposa Nicole Burgos (también generadora de contenidos digitales) fueron asesinados a tiros en la ciudad costera de Manta, en el oeste de Ecuador, cuando acudían a una función circense.

Según imágenes difundidas en redes sociales, el tiroteo se registró cuando decenas de personas, entre ellas muchos niños, hacían fila y empezaban a ocupar sus asientos en un circo.

Asimismo, de acuerdo a informaciones difundidas en redes sociales, el periodista Josué Suárez también resultó herido cuando transmitía en vivo por internet el ingreso de las personas al circo.

Lamentablemente, un joven que resultó herido mientras hacía fila para entrar a la función, también resultó fallecido unas horas más tarde.

Nieto, que también era legislador alterno (de reemplazo) de la asambleísta Mónica Salazar, había acudido al espectáculo por ser uno de los organizadores del evento, como homenaje por el Día del Niño que se celebra el 1 de junio, según varios portales digitales.

De hecho, a través de su cuenta en la red social X, Salazar lamentó el fallecimiento del influencer ecuatoriano.

“Expreso mi profunda tristeza por sus padres y familiares, en especial por sus dos pequeños niños, que hoy quedan en la orfandad; hasta cuando vivimos en un país, sin garantías para la vida”, escribió.

Siento no poder comunicar una NOTA DE PESAR personal, para Cristhian y su esposa Nicole, a tiempo; me enteré hoy en la mañana de Italia (país donde me encuentro por tratamiento médico). Pero expresó mi profunda tristeza por sus padres y familiares, en especial por sus dos… pic.twitter.com/kZ881HkZlM

