Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia de Estados Unidos, conquistó en Fort Worth (Texas) su noveno título nacional, lo que extiende su récord de triunfos después de que el pasado verano batiera la marca de Alfred Joachim que duraba desde 1933.

Biles cumplió una actuación sobresaliente en Texas y llega lanzada a las últimas pruebas previas a la comunicación del equipo olímpico de Estados Unidos, previstas del 27 al 30 de junio en Minneapolis.

La gimnasta estadounidense, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas, acabó su actuación con un total de 119.750 y casi seis puntos de ventaja sobre la segunda clasificada, Skye Blakely.

La tercera posición fue para Kayla DiCello.

Biles llegó a este domingo ya con una sólida ventaja tras totalizar 60.450 puntos el sábado.

Este triunfo de Biles, que contó con la presencia de su familia en las gradas en Fort Worth, se suma a los títulos conquistados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 y 2023.

A falta de menos de un mes para las pruebas finales de Minneapolis, Biles sigue acelerando hacia su regreso al escenario de los Juegos Olímpicos.

Antes de su regreso en agosto de 2023, Biles se había tomado un tiempo para enfocarse en su salud y se convirtió además en una de las voces más respetadas en la defensa de los derechos de los deportistas.

La gimnasta estadounidense informó además en sus redes sociales de su compromiso con Jonathan Owens, jugador de los Houston Texans en la NFL de fútbol americano, con el que se casó el 24 de abril de 2023.

Biles había regresado a competir el 5 de agosto de 2023 en Chicago, cuando triunfó tras 732 días de ausencia con una actuación sobresaliente. Ganó entonces con 59.100 puntos y 5.000 de ventaja sobre Leanne Wong, segunda.

9x U.S. All-Around Champion. @Simone_Biles is one of one 🐐#XfinityChamps pic.twitter.com/J9ts2Lj8pX

— Team USA (@TeamUSA) June 3, 2024