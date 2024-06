Siguen los movimientos en F1: revelan que Haas planea una renovación y baraja 4 pilotos para el 2025

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El mercado de pilotos en la Fórmula 1 se ha vuelto frenético de cara al 2025, con Lewis Hamilton confirmado en Ferrari y la consecuente salida de Carlos Sainz. Haas, por su parte, busca renovar su alineación y se rumorea que ya tienen a 4 nombres en carpeta para sustituir a Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. Desarrollado por BioBioChile

El 2024 ha sido una temporada de cambios en la mejor categoría del deporte motor del mundo, la Fórmula 1, luego del anuncio de que Lewis Hamilton pasará de Mercedes a Ferrari en 2025 y esto desata la salida de Carlos Sainz del ‘Cavallino Rampante’.

No obstante, los movimientos no son en la primera plana de la F1, ya que hace algunas horas se oficializó la salida de Esteban Ocon de Alpine, escudería relegada en la actual temporada en el ‘Gran Circo’ y Haas no quiere ser la diferencia.

La escudería que ha batallado con los problemas de sus vehementes pilotos, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, planifica una renovación completa de sus conductores al mando de sus monoplazas y ya hay 4 pilotos apuntados que podrían aterrizar en la franquicia estadounidense.

Según reportes del medio especializado en la disciplina, Soy Motor, aseguraron que el primer nombre en carpeta es el de Oliver Berman, gran valor de Ferrari que sustituyó a Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde consiguió 7 unidades en su debut en la máxima categoría.

Los 3 nombres en carpeta para sustituir a Magnussen

El joven piloto británico sería quien llegaría a Haas para tomar el asiento de Hülkenberg, mientras que para el de Magnussen, hay 3 competidores en carpeta.

En el citado portal aseguran que Esteban Ocon (recién anunció su salida de Alpine), Pierre Gasly (Alpine) y Valtteri Bottas (Kick Sauber), son quienes suenan para tomar el volante que podría dejar el danés.

Mientras Ocon parece estar ‘libre’, a Gasly no se le ha visto cómodo en Alpine en la presente temporada, algo que podría catapultar su salida del equipo francés.

Por último, la experiencia de Bottas habla por sí sola. Sus diez victorias en F1, y las 20 Poles que completan su ‘palmarés’, le hacen una apuesta seria para Haas. Lleva ya varios años en Sauber, y podría servir como experiencia para un ‘novato’ Ollie Berman.

Cabe destacar que a pesar de que ambos pilotos actuales de Haas no hayan terminado la carrera en el GP de Mónaco, los norteamericanos han dado un avance en la actual temporada de F1, ubicándose en la séptima posición de la tabla de Constructores, algo mejor del octavo puesto en el 2023 en la misma etapa del calendario.