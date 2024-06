Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Tianqi Lithium, empresa china con un 23% de las acciones de SQM, reacciona al acuerdo entre esta última y Codelco para explotar litio en el Salar de Atacama hasta 2060. Desde la compañía critican que el acuerdo no haya sido sometido a votación de accionistas, exigen que se realice una junta extraordinaria y aseguran que el convenio aún no es válido, dado que aún no responden a un oficio de la CMF. Dentro de su anuncio, amenazaron con acciones legales para "respeto de estos derechos (de los inversionistas)".