El actor Zachary Quinto, reconocido por interpretar a "Spock" en la saga de Star Trek, fue vetado de un restaurante en Toronto, Canadá, luego de que fuera acusado de gritar al personal del local. El restaurante Manita lo calificó como "un Spock increíble, pero un cliente terrible", detallando que el incidente ocurrió el 2 de junio. Según el establecimiento, Quinto gritó al personal tras no responder a mensajes para informarle sobre su mesa reservada, generando incomodidad entre los demás comensales. A través de Instagram, el restaurante emitió un mensaje directo al actor, pidiéndole llevar sus "malas vibras" a otro lado. La situación llevó al local a expresar su agradecimiento a los clientes amables y a recordar que no están dispuestos a aceptar menosprecios. Por su parte, Quinto, quien celebraba su cumpleaños en el restaurante, no ha respondido a las solicitudes de comentarios al respecto.