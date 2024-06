’Sirena de hielo’ chilena se prepara para un nuevo hito: nadará 12 horas en aguas japonesas

Bárbara Hernández conversó con el Expreso PM sobre el desafío que asumirá a mediados de junio, en que completará los siete martes en su historial deportivo.

Este lunes, en una nueva edición del Expreso PM, recibimos a la nadadora Bárbara Hernández (38), conocida como la “Sirena de hielo” chilena.

La nadadora nacional comentó que se está preparando para una nueva hazaña, que consiste en cruzar un difícil canal en Japón y así completar los siete mares en su destacado historial deportivo.

Con respecto a este desafío, que será a mediados del presente mes, Bárbara expresó que “vamos con todas las ganas, estoy contenta… nos hemos entrenado muy a conciencia“.

La deportista declaró posteriormente que de los cuatro nadadores que participarán “soy la única mujer de la temporada, la única latina y la única chilena”.

Con respecto a lo que será la travesía de casi 12 horas, la chilena detalló que “estamos justo al frente de Hiroshima y hay una base militar, entonces no está permitido nadar de noche y las mejores condiciones son siempre de noche, porque al amanecer viene el tema del viento y las corrientes”.

Al ser consultada por la posibilidad de que apareciera un tiburón, la entrevistada dijo riendo que “yo nado con los ojos cerrados”. Asimismo, estableció que “no me da miedo la naturaleza, me da miedo no terminar el nado”.

Finalmente, la sirena reconoció que “me enamoré de esto como un deporte extremo. Entonces, tal vez en algún minuto la natación de aguas gélidas pueda ser parte de las olimpiadas de invierno, pero mi especialidad y por lo que soy reconocida a nivel mundial y he tenido dos récord Guinness, es con nados como estos”.