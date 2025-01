Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Tres funcionarios de la PDI de O\'Higgins fueron formalizados por obstrucción a la investigación y omisión de denuncia en el marco del robo a la empresa de valores Brinks en Rancagua en agosto de 2024. El fiscal jefe de Alta Complejidad de la región, Javier Von Bischoffhausen, detalló que los oficiales contaban con información previa al robo, pero no informaron al Ministerio Público. La defensa de los acusados sostiene que no hubo delito en su actuar. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella. La Fiscalía no solicitó medidas cautelares.