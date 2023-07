La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la prisión preventiva para Eduardo Macaya Zentillo -padre del senador Javier Macaya (UDI)-, acusado como autor de cuatro delitos de abuso sexual impropio, cometido en la comuna de Placilla.

En un fallo dividido, la sala de turno del tribunal de alzada ratificó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, añadiendo que la cautelar se mantiene sólo por peligro de fuga, lo que posibilita a la defensa del imputado solicitar ante el juzgado de primera instancia sustituirla por una “caución económica suficiente o fianza”.

Según se explica en el fallo, “los nuevos antecedentes que hizo valer la defensa no tienen la entidad necesaria para desvirtuar los presupuestos que se tuvieron en cuenta al decretar la prisión preventiva”; sin embargo, consideró que: “(…) los criterios que establece el artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal, en general, atienden a circunstancias que dan cuenta de un peligro de que el imputado eluda la acción de la justicia mediante la fuga, en especial, en razón de la penalidad asignada a los delitos materia de la formalización, como ocurre en este caso respecto de los delitos de abuso sexual infantil, por lo que se encuentra formalizado el imputado, los cuales a partir de la Ley 21.523 no pueden ser objeto de penas sustitutivas”.

Aclaran que las diligencias esenciales de la investigación ya se han decretado y que la seguridad de las víctimas se puede cautelar a través de otras medidas. En efecto, argumentan, “la prisión preventiva que actualmente pesa sobre el imputado solo busca cautelar el peligro de fuga”.

La decisión de mantener la cautelar más gravoso se acordó con el voto en contra del fiscal judicial, quien estuvo por dejar sin efecto la prisión preventiva e imponer al imputado el arresto domicilio total y otras medidas cautelares de menor intensidad.