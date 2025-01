Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Sindicato de Parquímetros se reunió de forma voluntaria con la empresa Concesiones Valdivia para abordar temas laborales relacionados con supuestos cobros irregulares y despidos injustificados. La presidenta del sindicato denunció que supervisores realizan cobros irregulares a los trabajadores, responsabilizándolos por boletas no pagadas por usuarios. Además, se informó sobre cinco despidos alegadamente por montos adeudados. Tras la mediación de la Dirección del Trabajo, se acordó que no se continuarán realizando dichos descuentos, prevaleciendo el acuerdo anterior, sin necesidad de una nueva mediación. Concesiones Valdivia no se refirió al tema cuando consultados al respecto.