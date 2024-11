Continúa el paro de los trabajadores de Gendarmería, quienes exigen mejoras en la carrera funcionaria.

En lo referido a la región de Los Ríos, durante esta jornada no hubo traslado de imputados y se restringió el acceso a quienes trabajan en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Durante tres días se ha extendido la movilización de quienes integran tres asociaciones de funcionarios de Gendarmería, agrupados en una causa común: exigir al Gobierno que se asegure el presupuesto para avanzar en la carrera funcionaria, es decir, concretar ascensos y subir en el escalafón interno.

Algo que hasta ahora no estaría garantizado, al menos en las condiciones que exige el frente de trabajadores penitenciarios, que en mayo presentó una propuesta al Ministerio de Justicia y la dirección nacional de Gendarmería, que contemplaba una redistribución de cargos para la mejora de grados en la escala única de sueldos, además de un incentivo al retiro voluntario para 600 funcionarios a nivel nacional.

Sin embargo, no hubo acuerdo en la mesa de trabajo entre los funcionarios y el Ejecutivo, por lo que iniciaron esta movilización nacional, que se ha agudizado durante las últimas jornadas, ya que hubo un intento de acercamiento, pero la mesa se quebró nuevamente.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios en Los Ríos, Mauricio Valderrama, explicó que existen gendarmes que llevan más de una década esperando un ascenso.

A nivel regional, el paro ha provocado la suspensión de algunas de las labores que realizan los funcionarios de Gendarmería con los internos, como los traslados y asistencia a audiencias virtuales, tal como indicó el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, el sargento Claudio Schleef.

En el caso de las visitas a los internos, estas no se han suspendido y están funcionando con normalidad, pero se restringió el acceso al Complejo Penitenciario de Valdivia para los trabajadores que no son gendarmes y que no cumplen labores críticas.

Hasta ahora, las negociaciones permanecen en punto muerto y los funcionarios no descartan aumentar el nivel de protesta.