Funcionarios asociados del Sernameg de Los Ríos reaccionaron al despido de Isabel Amor como directora regional, expresando su descontento por no haber sido consultados previamente. La Fasemeg afirmó en un comunicado que nunca tuvieron contacto con Amor y que no se les ha negado espacio alguno. Criticaron que se les involucre en la decisión de manera inconsulta y destacaron que no les corresponde la pérdida de confianza política. Por su parte, Amor cuestionó las razones dadas por el servicio, como la supuesta resistencia al diálogo con asociaciones de funcionarios y comentarios sobre su padre condenado por secuestro. La exdirectora atribuyó su salida a esta condena, defendiendo su derecho a la vida privada.

Las Funcionarias y Funcionarios Asociados del Sernameg, Fasemeg, se refirieron al despido de Isabel Amor del cargo de directora regional del servicio en la región de Los Ríos, descargando que se les haya negado algún espacio.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la directiva nacional de Fasemeg informó que “nuestra asociación jamás tuvo comunicación alguna con Isabel Amor”.

“Ella no nos negó ningún espacio ni hemos sido parte de ninguna conversación que involucre su salida del Sernameg. No nos parece que los fundamentos señalados en el comunicado (emitido ayer por Sernameg), involucren de manera inconsulta a las agrupaciones de funcionarios y funcionarias, al menos no a la nuestra, toda vez que se trata de una decisión que debe ser asumida, de manera exclusiva, por la autoridad del servicio”, complementaron en el escrito.

Esto porque dentro de los argumentos entregados por el servicio para la pérdida de confianza que derivó en la salida del cargo de Amor está su “resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo; y comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del Servicio que trabaja en la región de Los Ríos”.

Ante lo anterior, Fesameg indicaron que “no estamos disponibles para que nos utilicen como argumento, ni podemos hacernos cargo de las consecuencias de decisiones que no son nuestras, más aún cuando éstas se fundan en la pérdida de confianza política, situación que se encuentra completamente fuera de nuestra competencia y actuar gremial“.

En conversación con Radio Bío Bío en Valdivia, Amor también se refirió a este punto entregado por el Gobierno: “¿En qué momento, en dos días, yo tengo esa resistencia?”.

“Yo no tengo ninguna resistencia a hablar sobre nada con nadie, de hecho el único tema respecto al cual yo tengo resistencia a hablar sobre mi familia, mi vida privada, mi papá, mis dolores porque son míos y porque yo tengo el derecho a una vida privada, que por cierto ha quedado vulneradísimo en este caso”.

“Yo soy buena onda, pero yo no sé si ellas han explicitado las cosas que ellas dicen de las asociaciones de funcionario antes de que uno entre. A mí me pidieron una reunión el día viernes veintiséis para hablarme de la jefa de la Asociación Nacional y para decirme todo tipo cuestiones, y yo eso no lo ando diciendo. Lo digo ahora porque honestamente ya están con un nivel de mentira que es absurdo”, criticó en relación con las declaraciones de las autoridades tras su bullada salida.

Es preciso indicar que la ahora exdirectora de Sernameg Los Ríos atribuyó su salida a la condena en calidad de cómplice de su padre Manuel Amor Lillo, en el delito de secuestro calificado de Luis Alberto Corvalán Castillo, hijo de Luis Corvalán Lepe, histórico líder del PC durante la UP.