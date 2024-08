Como una “torpeza intelectual”, calificó Isabel Amor su polémica salida como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Los Ríos, tras apenas 48 horas en el cargo.

Recordemos que según explicó el Sernameg, su salida se produjo debido a la “pérdida de confianza”, luego de una controvertida entrevista donde -supuestamente- habría relativizado el caso de violación de Derechos Humanos que involucra a su padre, algo que solo habría estado incluido en un borrador que nunca fue publicado.

En entrevista con Radio Bío Bío en Valdivia, Isabel Amor reconoció que han sido “horrorosos” estos últimos días, ante los cuestionamientos, no solo su capacidad laboral, además que también a su historia como defensora de los Derechos Humanos.

“Han acosado a mi familia, la verdad es que ha sido bien duro y esto es honestamente, algo que yo no elegí vivir (…) creo que puede servir para que tengamos algunas reflexiones interesantes respecto a la conducción de este país”, añadió.

Consultada por las fechas de cuando la ratificaron en el cargo, Amor reveló que la directora del Sernameg, Priscila Carrasco, la llamó el 8 de julio para avisarle que estaba entre las últimas seleccionadas por Alta Dirección Pública para asumir el cargo.

En dicha conversación, Carrasco le aseveró que quería trabajar con ella y que se la había “jugado” por elegirla. En dicha conversación, Amor le advirtió su parentesco con un militar condenado por crímenes vinculados con la dictadura.

Luego vino la controvertida entrevista en El Mercurio, la que -según explicó Isabel Amor- la concedió con la condición que su jefatura en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la aprobara, dado su cargo como jefa regional del organismo en Ñuble, recibiendo el visto bueno de Consuelo Contreras.

“Sé que esto no es una costumbre y sé que esto fue algo que el periodista hizo como un caso muy especial, porque se trata de violaciones de Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, hay parientes de las personas involucradas que están vivos, estos son temas muy delicados y, por lo tanto, hay que ser excesivamente cuidadosa cuando uno habla estos temas”, explicó.

Isabel Amor desmintió haber relativizado condena a su padre

En ese sentido, desmintió tajantemente haber relativizado la condena a su padre por violaciones a los Derechos Humanos, tal como lo señala la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en una carta al Director enviada a El Mercurio.

“Quien relativiza es ella, y yo creo que lo que está tratando de hacer la ministra Orellana es ensuciar la entrevista, porque la entrevista es esencialmente la misma. Yo soy una defensora de Derechos Humanos, pero no soy una persona que tenga realmente un poder sobre los medios para decir que ponen y que no ponen”, sentenció.

“Esto que dice la ministra Orellana de decir que la entrevista relativiza el compromiso con los Derechos Humanos, ¿dónde está la relativización? A mí me preguntan si yo le creo mi papá y yo le digo ‘sí, yo le creo a mi papá’, porque es lo que dice la sentencia firme y ejecutoria y lo que me dijo mi papá es lo mismo”, explicó.

“Lo que me da la condena es la tranquilidad de que mi padre fue honesto conmigo y saber exactamente hasta dónde estuvo involucrado. Y eso es respetar a la justicia, no es relativizar absolutamente nada”, defendió Amor.

“Esto yo creo que de verdad se le salió de las manos y ya no saben qué hacer y están dispuestas a decir cualquier cosa. Que a mí me estén juzgando, echando, por una entrevista que no salió, que no existe realmente, porque no está publicada, es de una bajeza enorme, es hasta de torpeza intelectual”, reafirmó.

En lo que se refiere a las acusaciones del Sernameg por supuestas dificultades que habría tenido en la relación con agrupaciones de Derechos Humanos, Isabel Amor rechazó el cuestionamiento.

“Mi descripción del cargo no habla, en ninguna parte, que yo me tengo que vincular con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el tema de Memoria. Es un trabajo que yo hago feliz de la vida, por cierto”, explica.

“Lo que están diciendo, dándose una vuelta tremenda, es que me están despidiendo por ser hija de mi papá”, fustigó, cuestionando además que “en dos días yo no alcanzo a juntarme con ninguna organización de la sociedad civil, por lo tanto, no hay cómo saberlo”.

En esa línea, también descartó una supuesta resistencia al diálogo con asociaciones de funcionarios del Sernameg a nivel regional, tal como lo acusó el Gobierno.

“¿En qué momento, en dos días, yo tengo esa resistencia?”, cuestionó Isabel Amor. “Yo no tengo ninguna resistencia a hablar sobre nada con nadie, de hecho el único tema respecto al cual yo tengo resistencia a hablar sobre mi familia, mi vida privada, mi papá, mis dolores porque son míos y porque yo tengo el derecho a una vida privada, que por cierto ha quedado vulneradísimo en este caso”.

“Yo soy buena onda, pero yo no sé si ellas han explicitado las cosas que ellas dicen de las asociaciones de funcionario antes de que uno entre. A mí me pidieron una reunión el día viernes veintiséis para hablarme de la jefa de la Asociación Nacional y para decirme todo tipo cuestiones, y yo eso no lo ando diciendo. Lo digo ahora porque honestamente ya están con un nivel de mentira que es absurdo”, criticó en relación con las declaraciones, tanto de Antonia Orellana, como de Priscila Carrasco.

“La ministra, ni siquiera sé si ha mentido porque lo que dice es vago. La directora del Servicio (Sernameg), pésima declaración pública, absolutamente vaga (…) ella es la responsable última de esto”.

“Yo veía en otra radio que (Carrasco) había dicho que no se le había informado que yo tenía un padre condenado por derechos humanos. Qué diferencia habría, legalmente. Ahora, sí fue informada, cuando fue informada yo estaba con alguien al lado y además lo tengo por escrito”, reveló.

“No tiene Google, su equipo que la apoya en su gestión nunca lo revisó, nunca googleó Isabel Amor”, ironizó la ahora exdirectora regional del Sernameg.

“La responsable es la directora del Sernameg”

Así, junto con resaltar que la directora del INDH no tuvo problemas con el tema de su padre mientras estuvo como jefa regional del organismo en la región del Ñuble, Amor arremetió con el manejo comunicacional del Gobierno.

“Quizás también el problema está en que tienen el peor manejo de crisis que yo haya visto en mucho rato y que no conocen bien los estándares de Derechos Humanos”, cuestionó.

De todas maneras, Amor sostuvo que “no puedo decir si una mano negra, no puedo decir si hubo un partido. Lo que sí quiero decir es que he visto en redes sociales que usan mi caso para generar un cierto anticomunismo, les quiero ver inmediatamente que no lo hagan, yo no estoy disponible para ningún anticomunismo”.

“La responsable de todo esto es la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es Priscila Carrasco”, apuntó.

“Esperan que yo aborrezca a mi padre, cosa que no hago, no pienso ser y siento que a esta altura de la vida no tengo nada que perder, yo sigo estando del lado la justicia, que es lo que les corresponde a una autoridad”, dijo.

Por último, frente a la presentación de acciones legales, Isabel Amor advirtió que está a la espera de un último documento, resaltando eso sí que es un tema que están revisando sus abogados.

Revisa la entrevista completa en Radio Bío Bío en Valdivia a continuación: