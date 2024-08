El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, fue destituido por el Tribunal Electoral Regional de la región de Los Lagos tras acreditarse ocho cargos de abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa, destacando irregularidades en el Departamento de Educación Municipal, la Pileta de Aguas Danzantes y las actuaciones de Carlos Soto. En el caso del DAEM, se menciona el mal uso de las Subvenciones de Educación Preferencial y la sobredotación de funcionarios, con problemas financieros que llevaron a la destitución. La Pileta de Aguas Danzantes presentó múltiples errores administrativos, incluyendo contrataciones inadecuadas y deficiencias en la calidad de las obras. Por su parte, Carlos Soto, ex administrador municipal y actual jefe de Concesiones, enfrenta acusaciones por autorizar pagos indebidos y su involucramiento en actividades irregulares. A pesar de la destitución de Paredes, las problemáticas persisten en la gestión municipal de Puerto Montt.

Irregularidades e ilegalidades cometidas en el Departamento de Educación Municipal, la Pileta de Aguas Danzantes y Carlos Soto, son los tres emblemáticos cargos que terminaron con la destitución de Gervoy Paredes como alcalde de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Fueron ocho de 17 los cargos que el Tribunal Electoral Regional acreditó como constitutivos de abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa. Los tres antes citados corresponden a los más insignes y cuestionados durante su administración.

El déficit del DAEM de Puerto Montt

Según los concejales acusatorios, son irregularidades e ilegalidades las que se cometieron al interior del DAEM. Aluden al informe de Contraloría de 2022 por el mal uso de las Subvenciones de Educación Preferencial, que recordemos desencadenó en una investigación criminal que hoy mantiene a cuatro funcionarios formalizados, tres de ellos con prisión preventiva.

En la discusión del presupuesto DAEM 2024, que además fue rechazado en el Concejo Municipal, en una primera instancia la directora María Luis Rivera, señaló que el déficit económico era de 17 mil millones de pesos, situación que el municipio descartó señalando que con 6 mil millones se cubrían bien los gastos.

Tras la discusión presupuestaria, comenzó un tire y afloja entre la directora del DAEM y el Municipio que culminó en manifestaciones donde la acusaban de maltrato laboral. La aludida presentó licencia médica y meses más tarde, declaró ante el Tribunal Electoral Regional.

En su declaración afirmó que solamente para pagar remuneraciones se necesitan seis mil millones de pesos. También dijo que desde la Municipalidad le pidieron hacer reajustes y al ser la responsable contable se autodenunció ante Contraloría y Fiscalía. Dio cuenta además que en la casa central hay 571 funcionarios, pese a que podrían trabajar perfectamente con 190, revelando la existencia de funcionarios fantasmas.

A eso se suma que un abogado del DAEM, Roberto Lazo, afirmó que hay dineros mal invertidos en la repartición y que el alcalde, por orden directa, ordenaba la contratación de personal.

Según el TER, se probó que se mal utilizaron fondos para alumnos vulnerables en la compra de útiles escolares para toda la matrícula puertomontina, así como el arriendo irregular de inmuebles. Además del pago irregular de sueldo al ex jefe del DAEM, Luis Paroti, con fondos que no correspondían, quien también fue demandado por maltrato laboral.

Todo esto, “afecta en forma grave la actividad municipal y que dichos fondos podrían haberse utilizado en satisfacer otras necesidades de carácter básico de la comunidad, incumpliendo gravemente la probidad administrativa”, afirmó el TER.

La Pileta de Aguas Danzantes

Otro de los puntos negros de la administración de Gervoy Paredes fue la Pileta de Aguas Danzantes, ya que se estableció que tuvo múltiples errores administrativos.

En primera instancia, se licitó con una empresa que no contaba con la experiencia en trabajos públicos, lo que generó serios problemas de comunicación con la Dirección de Obras Municipales y la Inspectora Técnica. Ambas declararon que cuando iban a entregar el terreno para que iniciaran las obras, éstas ya se habían comenzado a ejecutar incumpliendo toda normativa.

Se informó que no se autorizó la continuación de las obras y la empresa siguió incumpliendo toda ordenanza de la Inspectora Técnico.

A ello se sumó el cambio de materiales, dado que la empresa no cumplió con los estándares mínimos estipulados en la base. Tampoco se pudo inspeccionar la calidad de las bombas – que son la gran traba para hoy no retomar el funcionamiento de la pileta -, y no se validaron algunos materiales en la etapa final.

Con todo ello, y pese a que desde los equipos técnicos del Municipio no lo habían autorizado, el alcalde subrgante en ese entonces, Carlos Soto, permitió que se desembolsaran más de 600 millones de pesos para pagar los trabajos de la pileta, lo que desencadenó en un juicio de cuentas contra 9 funcionarios de la municipalidad, entre ellos a Gervoy Paredes.

El TER señaló que dicho cargo ha significado un detrimento patrimonial de las arcas fiscales, por acción y omisión, por tanto, el ahora destituido jefe comunal transgredió de manera inexcusable y manifiesta las obligaciones que le imponen la Constitución.

El rol e irregularidades de Carlos Soto

Por último está el ex administrador y ahora jefe del Departamento de Concesiones, Carlos Soto, y sus actuaciones irregulares.

Se trata de quien fue la mano derecha de Gervoy Paredes por años, alcanzando la calidad de alcalde subrogante cada vez que el jefe comunal se ausentaba. Según la defensa de Paredes, ocupaba dicho cargo por su “expertiz” en temas municipales, dado que trabajó en el Gobierno Regional.

La acusación contra Soto radica en tres puntos: los 17 millones que se autorizó pagar en horas extras; la organización de una cena de 4 millones con dirigentes sociales en el club de yates; y el pago de los 600 millones de pesos a la empresa que ejecutó la pileta sin que esta contara con el visto bueno de su propio equipo técnico.

Por autorizar su propio pago de horas extras, la Contraloría ordenó una multa del 20% de su sueldo.

Por esto último -según el TER-, el alcalde, en su calidad de máxima autoridad municipal, no puede estar ajeno ni ignorar actividades realizadas por un funcionario de su confianza, a quien debía vigilar.

Pese a los cuestionamientos detrás de Carlos Soto, Paredes lo eligió como Jefe de Concesiones, aunque no formaba parte de los tres primeros puestos del concurso público, asegurando de esta forma el cargo a planta del ex administrador municipal.

A ello se suma que Soto fue formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego y porte de droga, todo esto mientras se allanaba su casa por una causa de lavado de activos que investiga Fiscalía al interior del municipio.

Estos tres emblemáticos cargos contribuyeron en la destitución de Paredes, sin embargo, el DAEM continúa con una sobredotación y problemas financieros, la pileta sigue sin operar y Carlos Soto se mantiene como director de Concesiones de la Municipalidad.