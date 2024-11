El 13 de septiembre del 2024, Juan Pablo Leonelli Lepín, el exjefe de gabinete del gobernador que va a la reelección por La Araucanía, Luciano Rivas Stepke, declaró en la Fiscalía de Alta Complejidad en el marco de la investigación de la arista “Manicure” del caso Convenios, rechazando a su derecho a guardar silencio y entregó reveladores antecedentes sobre el conocimiento que tenía Rivas de los hechos indagados.

Juan Pablo Leonelli, quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Traiguén tras ser formalizado por el fiscal Carlos Cornejo como autor del delito de fraude al Fisco, amplió la declaración que ya había entregado el 4 de marzo, con el fin de colaborar con la investigación.

Leonelli Lepín afirmó en su declaración -a la que tuvo acceso exclusivo Radio Bío Bío- que “lo primero, todo lo que hice en mi trabajo siempre fue informado a mi superior que era el Gobernador Regional, Luciano Rivas, dado mi cargo de exclusiva confianza que se mantuvo hasta el 26 de junio del 2024, cuando renuncié”.

En ese momento, según consta en el documento al que tuvo acceso BioBioChile, el fiscal Carlos Cornejo le preguntó a Leonellí: “¿Qué nos puede indicar sobre las referencias entregadas por el Gobernador Luciano Rivas en su declaración fiscal de fecha 02 de julio del 2024, que se copian a continuación?”, revelando que el gobernador omitió antecedentes relevantes para la investigación en la arista Manicure del caso convenios, donde se indaga el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a las Fundaciones Folab y Educc para realizar cursos para mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que jamás se realizaron.

El documento precisa que el fiscal le preguntó en esa ocasión a Luciano Rivas: “¿Le informó el Sr. Leonelli Lepín que había recibido una llamada en junio, julio o agosto del 2022, de parte del Diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, sobre materia de transferencia de capital al sector privado?

-No, ni en esa oportunidad ni posteriormente. (Responde Rivas)

Luego el fiscal le consultó a Luciano Rivas: ¿Le informó el Sr. Leonelli que había asistido a dependencias de Fundación Folab en Temuco antes de la postulación de esa institución a fondos del GORE Araucanía?.

-No, ni en esa oportunidad ni posteriormente. (Responde Rivas)

-¿Le informó el Sr. Leonelli que había entregado recomendaciones a Fundación Folab (Rinett Ortiz) para su postulación.

-No, ni en esa oportunidad ni posteriormente. (Responde Rivas)

En su declaración ante el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, Juan Pablo Leonelli Lepín afirmó: “Yo le informé al Gobernador que me había llamado el Diputado Ojeda para asistir a una reunión en la fundación de una amiga, y al volver le informé de qué se trataba la fundación, qué es lo que hacían las mismas credenciales que ellos me presentaron estando en esa reunión.

Por lo cual, él siempre estuvo en conocimiento de todo, en ningún momento hablamos de favorecer o entregar privilegios a la fundación, sino que sólo se ventiló información general que le indiqué a Rinett para que pudiera postular por ventanilla al igual que cualquier fundación sin ningún tipo de favoritismo. En consecuencia, el Gobernador estaba al tanto y autorizaba todo”, dijo el imputado.

En esta declaración Leonelli Lepín entregó al Ministerio Público otro antecedente nuevo que da cuenta del conocimiento que Luciano Rivas tenía de los hechos investigados.

“Ocurre que a la semana siguiente de la presentación de la querella criminal del GORE contra Folab y Educc, yo me encontraba en Santiago junto al Gobernador por reuniones típicas del GORE, nos quedamos en lugares distintos. Él se quedó en el hotel Diego de Almagro Express, y yo me quedé en Providencia en el departamento de mi pareja. En ese contexto, me llamó Mauricio Ojeda y me preguntó donde estaba. Le dije que estaba en el departamento de Paula Galleguillos, y me indicó que estaba en Santiago y necesitaba conversar urgente conmigo. Yo le envié la dirección de Paula y me llamó cuando estaba abajo del edificio. Yo llegué a la calle, él se encontraba dentro de una camioneta Nissan Navara blanca junto a su periodista de apellido Archivurry, a quien yo también ubicaba. Ahí él me pide gestionar una reunión privada y presencial de él con el Gobernador, porque quería explicarle que en el contexto del mal uso de los recursos por Educc y Folab él tenia prestamos de dinero hacia los hermanos Ortiz, y que además había otras personas conocidas involucradas, por lo que el tema podía ser mucho más complicado judicialmente de lo que se veía en un principio. Además, quería pedirle disculpas personalmente por haberlo metido en ese problema. A ese requerimiento yo le digo que el Gobernador está en Santiago, que lo llamaré de inmediato y lo coordino. En ese mismo momento, llamé al Gobernador y me dijo que el diputado fue a su hotel a tomarse un café, a lo cual el diputado Ojeda fue enseguida. Esto se puede corroborar con los viajes a Santiago, donde en esa fecha coinciden nuestros viajes a Santiago con el Gobernador”, afirmó en su relato Leonelli.

“Luego, en el avión de regreso a Temuco, aproximadamente dos días después de la reunión entre el Gobernador y Ojeda, yo mismo le pregunté que qué habían conversado y él me contesta que Ojeda estaba súper complicado porque hay préstamos de dinero. Que le pidió disculpas por involucrarlo a él y al Gobierno Regional, y que jamás había previsto lo que harían los hermanos Ortiz Rivera con los fondos públicos. A eso, le contesté al Gobernador que se puede disculpar mil veces, pero que era a mi a quien había metido en ese forro, aludiendo con ello a la reunión en que asistí a las instalaciones de la fundación Folab antes de la presentación de sus programas a GORE el año 2022”, sostuvo el exjefe de gabinete de Rivas.

En texto al que tuvo acceso BioBioChile, Leonelli Lepín detalló un resumen que da cuenta que “el Gobernador Luciano Rivas conocía la situación” de las Fundaciones FOLAB y EDUCC según los siguientes hitos:

1. Antes de la reunión que tuve con Rinett Ortiz y el Diputado Ojeda en dependencias de Fundación Folab, lo que informé al Gobernador el mismo día verbalmente de forma presencial.

2. Le informo el resultado de esa misma reunión, cuando volví ese mismo día al GORE. Fue de forma verbal en su oficina.

3. Le informo que Rinett se había gastado los fondos públicos. Esto fue el mismo día que me lo contó Rinett, en reunión cuando ella asistió a mi oficina en GORE.

4. Le informo al Gobernador Rivas que presentaremos una querella criminal porque

efectivamente Fundación Folab y Educc cerraron los cursos y no pagarán el bono de las beneficiarias. Además, le indiqué que al día siguiente, esto es, jueves 03 de agosto de 2023, se realizaría una protesta fuera del GORE por las beneficiarias. Por tanto, se presentó la querella el 03 de agosto de 2023, proveyéndose por el tribunal el 04 de agosto de 2023.

5. También le envié la posible cuña para prensa, ya que estábamos construyendo la nota de prensa. Esto le consta a Glenda Merino, Rubén Díaz y Carlos Badilla.

6. La reunión en el Hotel Diego de Almagro Express en Providencia, que tuvo presencialmente el Gobernador Rivas con Mauricio Ojeda.

El ex funcionario del Gobierno Regional detalló por qué Luciano Rivas estaba al tanto de la reunión que sostuvo con Rinett Ortiz y el diputado Mauricio Ojeda en Fundación Folab.

“Lo primero que quiero indicar es sobre la reunión en que asistí a la fundación Folab, en calle Andrés Bello de la comuna de Temuco, y donde estuvo Rinett Ortiz y Mauricio Ojeda. Ocurre que previo a ir a esa reunión, le informé al Gobernador que iría a conocer una fundación que se dedicaba a la formación de oficios, y que era de propiedad de una amiga del Diputado Ojeda, y cuando volví al GORE, también le informé al Gobernador que se veía una fundación con experiencia, con infraestructura, ya que vi salones para peluquería, masoterapia y manicure; y le comenté que le entregué información general respecto de cómo postular a fondos del Goberno Regional. Este reporte fue verbal, dentro de mis funciones de comentar todas las labores que hago de enlace y conexión con instituciones privadas y públicas, así como peticiones de autoridades, como en este caso”, afirmó en su declaración.

A su vez, Leonelli Lepín declaró ante el fiscal que ni Rinett Ortiz ni el ahora desaforado diputado Mauricio Ojeda le informaron del mal estado de los negocios de la Fundación, es decir, que lo engañaron.

“Quiero agregar que en esa reunión, además de haber entregado información general, ni Rinett Ortiz, ni Mauricio Ojeda me informaron del mal estado de los negocios de la Fundación ni que había préstamos de dinero entre ellos, sino que todo lo contrario, aparentaron una fundación sólida, con experiencia y con buenas credenciales. A pesar de ello, yo en ningún momento les aseguré financiamiento ni gestiones para obtenerlo, solo entregarle información necesaria. Siempre se me habló de Fundación Folab y no de Educc. Yo me enteré de la existencia de una nueva fundación cuando se me hace la consulta por Rinett Ortiz, cuando sus programas estaban observados” , precisó en su declaración.

El exfuncionario del GORE aclaró en su declaración que “conocí recién en el mes de octubre de 2023 a Claudia Macaya y Lucila Loayza, en el contexto del allanamiento al GORE. Pero si luego de eso, me enteré que Claudia Macaya trabajó con el diputado Ojeda en el Municipio de Lonquimay. En definitiva, no existía una conexión entre los tres, sino que era el diputado Ojeda quien nos conocía en común, y muy probablemente fue él quien le pudo haber dicho a Rinett que nos conocía a ambos, pero eso no quiere decir que estábamos concertados y que existía una red de apoyo para aprobar los programas de Folab y Educc”.

El fiscal Carlos Cornejo le exhibió a Leonelli Lepín unos mensajes rescatados del teléfono de Rinett Ortiz, dueña de las fundaciones Folab y Educc, quien permanece en prisión preventiva, donde ella indica que Leonelli le recomendó el nombre del sociólogo Manuel Mora Chepo para que modificara los programas, lo que fue rechazado por el ex-jefe de Gabinete de Luciano Rivas.

“Quiero indicar que no recuerdo si efectivamente fui yo quien envió el contacto de Fernando Mora a Rinett Ortiz, sin embargo, de ser así, debió haber sido meramente el reenvio de una información sin indicarle que debe trabajar con él o como señalan en esa conversación, que yo ejercía algún tipo de presión. Es cierto que no conocía a Manuel Fernando Mora Chepo, y me enteré de su existencia cuando comenzó esta investigación. Si reconozco que él es amigo de Susan Alarcón, lo que supe cuando comenzó la investigación y la misma Susan me hizo la referencia de que eran compañeros de universidad y que tenían una intima amistad”, dijo en su declaración.

En la investigación se estableció que el sociólogo Manuel Mora Chepo, quien está formalizado por soborno y sujeto a medidas cautelares alternativas a la cárcel, cobró 10 millones de pesos por supuestamente modificar los programas para las fundaciones de Folab y Educ, de los cuales $9 millones le fueron transferidos a Susan Alarcón Rubilar, quien hoy se encuentra prófuga de la justicia.

En su declaración, Leonelli dijo que le pidió información general respecto de las observaciones del programa a Susan Alarcón, pero ninguna intervención indebida fuera de la ley para beneficiar a alguien.

“Cuando ocurre lo del procedimiento de allanamiento al GORE Araucania, en el mes de octubre de 2023, luego de esa diligencia de la policía, ella me señaló que estaba complicada, ya que tenía préstamos de dinero con Manuel Mora Chepo, pero no me indicó montos ni detalles. Fue en una conversación informal, en el piso 1 de GORE mientras estábamos fumando. Le pregunté que cuánto dinero era, no refiriéndome el monto pero señalándome que era porque la hija se iba a Canadá y necesitaba tener un monto alto de dinero, que lo necesitaba para acreditación de renta”, apuntó.

El fiscal Carlos Cornejo le preguntó a Leonelli: ¿Tiene conocimiento de alguna intervención indebida de doña Camila Poff Oliva?

-No tengo certeza. Después de iniciada la investigación, supe que hablaba directamente con Rinett Ortiz y que incluso se juntaron en un lugar en la catedral de Temuco, frente a la plaza de armas, donde Rinett le entregó los estatutos de la Fundación Folab. La misma Camila Poff me dijo esto.

El persecutor penal también le preguntó a Juan Pablo Leonelli si conocía otra irregularidad de otros funcionarios del GORE Araucanía en la tramitación de los convenios de Folab y Educc y así respondió:

“Ocurre que me enteré de información luego que fuera presentada la querella criminal, producto que comencé a hacer mi propia investigación. Así tomé conocimiento que la funcionaria Lucila Loayza recibió un pago, creo que en efectivo y en un sobre cerrado. Yo supe esto por rumor, que era comentario en DIPLADER”.

-¿Por qué no denunció este hecho?

-Porque nunca llegué a tener una verificación del hecho.

El exjefe de Gabinete de Luciano Rivas le hizo presente al fiscal que considerara que “durante el curso de muchos de los hitos asociados a los hechos investigados yo ni siquiera estaba en Chile, producto de viajes en comisión de servicio que realicé a Dinamarca e Inglaterra, durante 20 días, durante octubre de 2022.”

El fiscal de Alta Complejidad también le preguntó a Leonelli: ¿Cuál era su intervención en la postulación de programas de entidad privadas (fundaciones) para la adjudicación de transferencias de capital?

-No mantenía ninguna atribución o función en la etapa de postulación. No tengo conocimiento de formulación de programas ni capacitación al respecto. No obstante, siempre mi participación es anterior a la postulación, donde entrego información general respecto a los ámbitos que se pueden postular, requisitos para postular y la forma para postular, tal como existen incluso

correos de respaldo.

Esta era una función que me delegaba directamente el Gobernador Regional, y se daba contra demanda de las entidades públicas y privadas. Como existía alta carga laboral, algunas reuniones las tomábamos en conjunto del Gobernador, en otras participaba yo por delegación de él, e incluso en algunos casos estábamos en conjunto.

Finalmente, quiero aclarar que en estas reuniones nunca comprometimos financiamiento, sino que era sólo para escuchar propuestas y entregar información general.

En la arista Manicure hay cinco personas ya formalizadas, tres de ellas en prisión preventiva (Rinett y Juvenal Ortiz, Juan Pablo Leonelli), la jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar que está prófuga de la justicia y el sociólogo Manuel Mora Chepo que está con cautelares alternativas a la cárcel.

El 10 de diciembre se fijó una audiencia de formalización de cargos, donde el Ministerio Público formalizará cargos en contra de otras tres funcionarias del Gobierno Regional de La Araucanía, Camila Poff, Cristianne Siebert y Lucila Loaiza, todas funcionarias cercanas al candidato a la reelección Luciano Rivas.

Hay que precisar que el Juzgado de Garantía de Temuco agendó para este lunes 25 de

noviembre una audiencia donde la defensa de Juan Pablo Leonelli Lepín pedirá la revisión de la prisión preventiva de su representado para solicitar otras medidas cautelares alternativas a la cárcel, argumentando cooperación con la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad.