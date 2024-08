La familia de la kinesióloga Madeleine Segovia Valle, fallecida hace un año practicando trekking en el volcán Lonquimay de la región de La Araucanía, exige a la Fiscalía agilizar la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. La joven de 30 años viajó desde Copiapó a La Araucanía para realizar el deporte de aventura con una agencia de turismo no autorizada, cayendo en una quebrada. La Fiscalía investiga al responsable por cuasidelito de homicidio y obstrucción a la investigación, señalando que ingresaron al volcán por un paso no habilitado. La familia cuestiona la falta de peritajes al celular de la víctima y los pocos avances en la investigación, solicitando al fiscal nacional revisar los protocolos de investigación seguidos en el caso.

La familia de la kinesióloga que murió hace un año en Curacautín, en la región de La Araucanía, pide a la Fiscalía agilizar la investigación para esclarecer cómo ocurrió el deceso.

En búsqueda de justicia siguen los cercanos de Madeleine Segovia Valle, quien murió el 3 de agosto de 2023 cuando practicaba trekking en el volcán Lonquimay.

La kinesióloga y senderista de entonces 30 años, viajó de Copiapó a La Araucanía para realizar el deporte de aventura con la Agencia Parapente Temuco, de Sady Sepúlveda. No obstante, por circunstancias que todavía se investigan, cayó en una quebrada de cerca de un kilómetro de profundidad, según se dio a conocer en la Comisión de Deportes.

Por este caso, el Ministerio Público investiga en forma desformalizada al hombre por cuasidelito de homicidio y obstrucción a la investigación.

Apuntan a empresa de turismo

El abogado Verardo Rojas Olivares, que representa a la familia de la joven profesional, indicó que el sujeto no contaba con los permisos para hacer dicho deporte, ni con la autorización de Sernatur y Conaf. Incluso, precisó que habrían ingresado al volcán por un paso no habilitado y sin ningún tipo de resguardo, ya que no hay registros oficiales del ascenso.

El querellante cuestionó los pocos avances de la investigación a un año del trágico accidente. También acusó que no se han realizado peritajes al celular que tenía la víctima y que fue hallado en el lugar.

La autopsia practicada a la kinesióloga en el Servicio Médico Legal de Temuco indica que las lesiones son compatibles con una caída de altura, situación que no deja conforme a la familia de Madeline Segovia Valle.

En este caso, los cercanos a la joven profesional ingresaron una querella el 18 de diciembre de 2023, pero pese a ello, la investigación que lleva el fiscal Iván Isla presenta muy pocos avances.

El querellante dijo que se reunieron con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a quien le solicitaron un informe para determinar si la Fiscalía de Curacautín cumplió con los protocolos de investigación que posee el Ministerio Público para estos casos.