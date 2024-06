Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, recordó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que el Censo aún no se ha realizado en la comunidad mapuche de Temucuicui, a pesar de la visita de la secretaria de Estado a la región, enfocada en Ercilla. La ministra evitó dar detalles sobre el Censo, argumentando que el proceso aún no ha concluido, mientras el Gobierno mantiene hermetismo sobre la información recabada en Temucuicui, argumentando que se trata de datos sensibles, aunque la werkén de la comunidad, Vania Queipul, aseguró que la encuesta no se ha realizado en ese lugar.