Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La werkén de Temucuicui, Vania Queipul, denunció que el Censo no se ha realizado en la comunidad mapuche de Ercilla, reafirmando su rechazo al proceso a nivel nacional. A pesar de que las autoridades informaron de un censo parcial en el área, luego aclararon que no se puede revelar información individual. La werkén señaló que no han visto censistas en Temucuicui, aunque algunos podrían haber respondido en línea o fuera de la comunidad. El Gobierno, por su parte, contrató personal para facilitar el diálogo y la aplicación del Censo en todos los sectores.