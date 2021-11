Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, aseguró que no hay una planificación para ingresar a comunidades mapuches, sino que se pretende perseguir delitos, independiente del lugar en que ocurran. Esto, tras la prórroga de 15 días del Estado de Emergencia en las provincias de Cautín y Malleco, en La Araucanía, y de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se encuentra de visita en la región de La Araucanía por el primer día de prórroga del Estado de Emergencia en las provincias de Cautín y Malleco.

Tras una reunión con diversas autoridades en el Destacamento Tucapel de Temuco, aseguró que “hemos hecho un buen balance de lecciones aprendidas de lo que han sido estos primeros 30 días del despliegue del personal militar”.

“El efecto que ha tenido el Estado de Excepción Constitucional es disminuir la violencia que existía en la región, pero también darle a los residentes de la región de La Araucanía una mayor sensación de seguridad”, agregó.

Asimismo, afirmó que no tienen la expectativa de solucionar el problema de una semana a otra e hizo un llamado a aquellas comunidades “que también están atemorizadas y que muchas veces ven a personas involucradas en el narcotráfico, en el robo de madera y en el robo de vehículos” a distanciarse de ellos.

Galli aseguró que es un error vincular a comunidades con delitos. “Nunca hay una planificación para ingresar a comunidades mapuches; hay una planificación para enfrentar delitos, independiente del lugar donde ello ocurra”, dijo.

“Por eso, no le asigno ninguna legitimidad ni a Emilio Berkhoff, que traficaba más de 800 kilos de cocaína base, ni a Jorge Huenchullán, que tenía más de 500 plantas de marihuana en su domicilio. Ahí no hay comunidades, ahí hay personas que cometen delitos y respecto de ellos no va a haber diálogo”, añadió.

Finalmente, dijo esperar que las elecciones del próximo 21 de noviembre, que se llevarán a cabo bajo Estado de Emergencia en la zona, se realicen de manera tranquila bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas.