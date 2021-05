"Última Cena": gremio gastronómico de Temuco se une a manifestación por crisis del rubro en pandemia

Durante esta jornada en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, frente al edificio de la Intendencia de La Araucanía, diferentes comerciantes del rubro gastronómico están manifestándose con lo que se denomina “la última cena” que es simbólicamente dar cuenta de la compleja situación que están viviendo a causa de la pandemia.

Uno de los dirigentes de la iniciativa comentó que esta actividad se está realizando en todas las capitales de nuestro país con el fin de hacerse escuchar ante el Gobierno.

A todo esto agregó que el año anterior también se manifestaron frente a la intendencia y no recibieron absolutamente nada, sólo palabras de buena fe pero a su juicio, no se graficó en acciones.

“En ese minuto dijeron que no tenían presupuesto porque no estaba contemplado, pero que el 2021 si estarían los presupuestos y estarían las ayudas correspondientes, y actualmente estamos en mayo y no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Sabemos que las cuarentenas han sido un fracaso de parte del Gobierno, estamos en una situación precaria y no podemos seguir aguantando“, enfatizó el dirigente de locales gastronómicos de Temuco.

En el lugar instalaron mesas con manteles y servilletas negras, adornados con globos negros, entregando finalmente una carta a la Intendencia para exigir una pronta solución al problema que les afecta, y que deriva de la pandemia y la extensa cuarentena que afecta a Temuco y otras comunas de la región.