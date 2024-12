Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Dos ex carabineros identificados como J.F.C.G y R.C.R.T fueron formalizados por su participación en una carrera clandestina en La Serena, región de Coquimbo, quedando con arraigo nacional por los delitos de participación en la carrera y obstrucción a la investigación. La Fiscalía señaló que los imputados, que trabajaban en la Sexta Comisaría de Las Compañías, participaron en la carrera no autorizada a bordo de un vehículo institucional en la caletera de la Ruta 5 Norte. Durante el interrogatorio, uno de los acusados entregó información confusa sobre su teléfono celular para entorpecer el peritaje. Otro hecho destacado fue la llamada de uno de los imputados a una testigo, instándola a no decir nada, lo que se considera un intento de influenciar el testimonio. El juez acogió la medida de arraigo nacional por ser proporcional y asegurar la comparecencia de los imputados en futuras diligencias del proceso, con la investigación extendiéndose por los próximos 90 días.