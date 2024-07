Cerca de las 23:30 horas del pasado domingo, un hombre denunció haber sido víctima de un ‘secuestro exprés’ mientras caminaba por el puente El Libertador de La Serena, en la región de Coquimbo.

Según indicó, mientras se trasladaba desde su vivienda -ubicada en calle Balada- hacia el centro de La Serena, fue interceptado por una camioneta blanca en la mitad del puente antes mencionado.

Según relató Juan Pablo Arriagada, “ese día jugaba Argentina contra Colombia en la final de la Copa América y había muy poco movimiento en la calle”.

“Como no encontré colectivo a esa hora, me fui caminando como lo he hecho varias veces, porque tenía que entregar algo a la hija de mi pareja, pero nunca esperé que me pasara este tipo de hecho tan violento”, agregó.

En ese contexto, dijo que cuando estaba casi por llegar a calle Cienfuegos, a pocos metros de la Primera Comisaría de La Serena, sintió que un vehículo se detuvo a su lado. De este descendió un sujeto con un cuchillo, quien lo habría amenazado para que subiera a la camioneta.

“Comenzamos a forcejear con el que tenía el cuchillo, pero en eso, el conductor de la camioneta me amenazó con una pistola, por lo que no me quedó más que acceder a subir”, contó.

Agregando que “era de una sola cabina, asi que quedé en medio de las dos personas, quienes siguieron amenazándome, diciéndome que me iban a matar y que agachara la cabeza y les entregara todo lo que tenía”.

Arriagada acusó que los dos desconocidos eran chilenos, los cuales, lo trasladaron hasta la Ruta 5, a la altura de la pasarela del supermercado Líder.

En ese lugar, lo bajaron del vehículo. Esto, no sin antes quitarle alrededor de $160 mil en efectivo; anillos; cadenas y su teléfono celular.

“Ese lugar del puente es muy oscuro, pero debe haber quedado registrado en las cámaras de seguridad que justo dan a ese lugar”, manifestó el afectado. Además dijo que luego efectuó la denuncia ante Carabineros.

“Esto fue un secuestro, porque me retuvieron contra mi voluntad, no fue tanto el tiempo, pero para mí fue eterno, porque no sabía si salía vivo”, destacó Arriagada.

Desde Carabineros, en tanto, indicaron que este año en ese sector se han registrado tres denuncias: una por robo, otra por presunta desgracia y una tercera, por hallazgo de un vehículo.