En febrero de este año, Rocío cumplió su sueño al adquirir un auto petrolero, 4x4 y espacioso para su familia en Puerto Montt, solo para que cuatro días después fuera robado en La Serena. Tras encontrar el vehículo escondido y dañado, lograron recuperarlo, pero tres semanas después sufrió un segundo robo, presumiblemente por las mismas personas. A pesar de las denuncias y la incertidumbre, Rocío no ha recibido respuestas claras de las autoridades, generando desesperación. Las investigaciones del SEBV de Carabineros han arrojado luces de esperanza al recuperar dos autos, incluido uno con las placas del vehículo de Rocío, destacando la importancia de medidas preventivas como el uso de GPS y cortacorrientes para evitar este tipo de delitos en la Región de Coquimbo.

Fue en febrero de este año, que Rocío cumplía el sueño de tener el auto que siempre había querido. Petrolero, 4×4, amplio para una familia de siete, un vehículo que incluso fue a buscar personalmente a Puerto Montt. Sin embargo, esa alegría duró poco. Y es que a solo cuatro días de la compra, y ya de vuelta en La Serena, el auto fue robado.

“Como trabajo en el centro, me preocupé especialmente de estacionarlo en un lugar visible, iluminado. Pasé por esa calle a las 15:27 y lo miré (…). Volví a pasar diez minutos más tarde y el auto simplemente había desaparecido”, relató emocionada a nuestro medio asociado El Día.

Con una mezcla entre incredulidad y sorpresa, comenzó a realizar los trámites relacionados a la denuncia. Cuando iba camino a Carabineros, la llamó la anterior dueña del vehículo para avisarle que los documentos y videos donde aparecía el auto estaban en Las Compañías.

“Partimos de inmediato con Carabineros, y no solo encontramos los papeles, sino que el auto escondido, que tenía una ventana quebrada y le faltaba el computador. Entonces, concretamos la recuperación rápida y gracias a la ayuda de los carabineros, lo pudimos mover, porque como estaba sin el computador, tuvimos que arrastrarlo”, expresó Rocío.

Ahí, mantuvo el vehículo tres semanas estacionado, mientras reunía las piezas faltantes, entre ellas, el computador, fundamental para que el auto iniciara y se mantuviera en movimiento. “Ahí vino la gran sorpresa y todo un balde de agua fría. Eran cerca de las 10 de la noche, cuando me avisan que el auto no estaba dónde lo manteníamos guardado”, relata Rocío.

Efectivamente, en una especie de déjà vu, por segunda vez en un mes, el robo del auto que tanto soñó. “Lo que creemos es que fueron las mismas personas, porque para encenderlo debían tener el computador que nos habían robado la primera vez. Estamos hablando de un dispositivo específico, que no es tan fácil de conseguir, y aquí los videos y los testigos nos dicen que efectivamente, el auto salió andando”, añade.

Por segunda vez, Rocío llegaba hasta una comisaría para presentar la denuncia, y desde ahí, todo ha sido incierto para ella, que solo pide respuestas en torno a lo sucedido con su auto.

“Fuimos a Fiscalía y sin mayores detalles, nos dijeron que la causa había sido cerrada. Entonces tuvimos que volver y pedir que la reabrieran, pero no entiendo que estas iniciativas deban salir de las personas, siendo que son las autoridades las que deben realizar las investigaciones. Cuesta creer que existiendo dos denuncias sobre el mismo vehículo, videos, sospechosos, y antecedentes concretos en torno a lo que pasa con los vehículos Toyota, no se hayan pedido diligencias por parte de policía especializada, sino que se deje todo ahí, esperando a ver qué pasa. Eso genera desesperación y angustia en las personas comunes y corrientes, que no tenemos cómo saber qué pasa con nuestras denuncias”, criticó.

Frente a esta visión, desde Carabineros explicaron que “entendemos y compartimos la legítima inquietud de Rocío, así como de tantos otros vecinos que pueden haber sufrido el robo de su vehículo. Estamos hablando que, para muchos, un auto es la segunda inversión más grande después de la casa propia, y por lo mismo, trabajamos con mucho compromiso y profesionalismo para darles respuestas. Pero también es importante que la comunidad sepa y entienda que cuando existe un delito, deben realizar la denuncia y en base a eso, Las policías especializadas actuamos conforme a las diligencias que se nos encarguen por parte del Ministerio Público. En el caso específico de Rocío, no se ha recibido ninguna instrucción adicional”, explicó la jefa de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), teniente María Paz Valdés.

Una luz de esperanza

Pese a ello, el trabajo del SEBV ha entregado ciertas luces de esperanza a Rocío. Y es que el pasado 25 de abril, y como parte de una investigación vinculada precisamente al robo de vehículos, la sección especializada de Carabineros logró recuperar dos autos con encargo, que se mantenían escondidos en el pueblo de Lambert. Uno de ellos, un jeep Toyota que precisamente, estaba utilizando las patentes del Toyota Fortuner de Rocío.

“Aquí estamos hablando de la clonación o ‘gemeleo’, que tiene que ver con que se copia una patente de un vehículo similar para ser utilizado en alguno que mantenga encargo por robo y así, distraer la investigación policial. En la Región de Coquimbo estamos trabajando especialmente”, explicÓ la teniente Valdés, quien agregó además que a nivel regional, han detectado que los delincuentes mantienen una preferencia por el robo de vehículos de tipo camioneta y station wagon, debido a que su condición mecánica de 4×4 y rapidez, facilita la conducción por los pasos no habilitados.

En el mismo sentido, aseguró que, se le sugiere a la comunidad la implementación de medidas preventivas para evitar este tipo de flagelos con alto valor económico. “De lo que hemos podido determinar, es que los delincuentes evitan sustraer vehículos que tienen mayor dificultad. Uno de los elementos más conocidos y básicos, son los traba volantes, pitbull en las ruedas o traba pedal. Otros de los mecanismos útiles son el uso de GPS y cortacorrientes autónomos de la batería, y ahora lo que se está implementando con bastante éxito, son unas especies de placas de metal, que se instalan precisamente para que haya mayor protección a los computadores de los autos”, concluyó la jefa del SEBV.