El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó dudas sobre la posible conexión entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el crimen de Ronald Ojeda, disidente opositor venezolano asesinado. Aunque el Gobierno ha respaldado la investigación de la Fiscalía en varias ocasiones, Carmona criticó la falta de rigor en la investigación y subrayó que no cree que Maduro esté implicado en el asesinato. El timonel comunista enfatizó en la necesidad de un enfoque serio y pidió que el tema se aborde con cuidado, rechazando cualquier interpretación de que apoyan la impunidad.

No obstante, desde La Moneda han respaldado en varias oportunidades la investigación del Ministerio Público, advirtiendo incluso con ir a la Corte Penal Internacional, si se comprueba el vínculo.

Consultado al respecto en entrevista con CNN Chile, Lautaro Carmona insistió en sus críticas al Ministerio Público, acusando una falta de rigor por parte del ente persecutor.

“Estoy pidiendo rigor, nada más que eso”, apuntó el timonel comunista, especialmente “cuando está de por medio la investigación de un crimen desconocido en la historia de Chile como criminalidad, no es que aquí en Chile a cada rato entra alguien y ajusticia”.

“No hay rigor cuando yo empiezo a hacer un debate público de un tema tan serio, eso me llama la atención. Es un tema que desestabiliza relaciones”, sentenció.

En ese sentido, apuntó a que “no he dicho ni estoy a favor ni en contra, solo rigor de quien hizo la afirmación, en este caso, el fiscal”.

Asimismo, Carmona aseguró que no cree que el régimen de Nicolás Maduro esté detrás del asesinato de Ronal Ojeda.

“Evidentemente que no lo creo”, afirmó. No obstante, matizó sus dichos subrayando que “eso no tiene nada que ver con la valoración, la mirada, la distancia, la coincidencia nuestra o mía respecto al proceso bolivariano”.

“En este caso yo creo que las cosas están yendo en una situación que el rigor ayudaría mucho”, opinó.

De todas maneras, el timonel comunista aseguró que no quiere entrar en polémicas con el Gobierno, así como tampoco amparar un crimen.

“Primero, no quiero polemizar con el gobierno (…) si alguien cree que con este juego van a hacer que el Partido Comunista aparezca en una situación de amparar un crimen, están equivocados. Esa no es la mirada del Partido Comunista, esa no es la política de 113 años”, puntualizó.

Incluso, en relación a la postura del Partido Comunista en caso que se comprobara una eventual participación del régimen chavista en el crimen de Ojeda, Carmona dijo que “yo creo que la conclusión la saca cualquiera, puede escucharme recién, pero si yo empiezo a trabajar con esa hipótesis, entonces caigo en el juego de la hipótesis, en la cual yo no quiero caer porque estoy pidiéndole a mi Gobierno que el tema lo tratemos en mérito de la gravedad que tiene”.