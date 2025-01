Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, reafirmó su voto en contra de la reforma de pensiones, argumentando que no quiere que se afecte la cotización adicional de los trabajadores. Considera que la reforma no mejora el sistema de pensiones del país, sino que es un acuerdo político entre partidos y el Gobierno con motivaciones electorales. Destaca que la propuesta no cumple con las expectativas ciudadanas de aumentar las pensiones y sugiere que cada persona debería decidir dónde administrar su dinero. El PSC expresa su compromiso con los trabajadores, considerando que esta reforma sería "pan para hoy y hambre para mañana".