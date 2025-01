Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Partido Social Cristiano confirmó su voto en contra de la nueva reforma de pensiones luego del acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado donde el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, argumentando que no se satisfacen puntos clave y se establece un préstamo poco claro al Estado. La presidenta del partido, Sara Concha, expresó su preocupación por el impacto en los trabajadores, indicando que no están a favor de que la clase media solvente la reforma y que los fondos deben ir a capitalización individual. Parlamentarios del PSC como Francesca Muñoz y Roberto Arroyo criticaron el acuerdo, advirtiendo posibles consecuencias negativas en las pymes y el empleo. El senador Rojo Edwards calificó el acuerdo como un mal acuerdo que aumentará la deuda pública y afectará a la clase media, mientras que Juan Castro enfatizó que el 6% debe destinarse a capitalización individual y no al Estado.