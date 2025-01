La Municipalidad de Chiguayante y un vecino se encuentran en una disputa legal por una pequeña plaza ubicada en calle Videla 513, donde Andrés Salas Neira adquirió un terreno de 250 metros cuadrados. Tras realizar todas las verificaciones legales correspondientes, Salas cerró el terreno y desinstaló juegos, lo que generó reclamos de otros vecinos acusándolo de intentar tomar la plaza. La municipalidad interpuso un recurso de protección, alegando robo de juegos y "toma de terreno". A pesar de que la Corte de Apelaciones desestimó el recurso, el municipio recurrió a la Corte Suprema, que aún no emite su fallo. Mientras tanto, Salas no puede intervenir el terreno. La Municipalidad evitó profundizar en el tema, indicando que es un asunto judicializado. Salas busca llegar a un acuerdo con la nueva administración municipal encabezada por el alcalde Jorge Lozano.

Una pequeña plaza se mantiene en el centro de una inusual disputa legal entre la Municipalidad de Chiguayante y un vecino de la comuna ubicada a orillas del río Bío Bío, a poco más de 14 kilómetros al sur de Concepción.

Se trata de un caso que mantiene en vilo la compra que realizó Andrés Salas Neira, tras adquirir un terreno de 250 metros cuadrados en calle Videla 513, junto a la Plaza José Palma Barrera, luego de encontrar el aviso en una página web dedicada al negocio inmobiliario.

Tras hacer toda la revisión legal para saber si el sitio estaba en regla, incluso con un certificado de informaciones previas que lo entrega la propia Dirección de Obras Municipales, Salas concretó la compra en agosto del año pasado.

Incluso, asegura que fue hasta el Conservador de Bienes Raíces, para comprobar que el sitio no tenía hipoteca y sus contribuciones al día.

“Este es un terreno que salió publicado en un portal inmobiliario, lo cual yo solicité la documentación en el Conservador de Bienes Raíces Chiguayante y la Municipalidad de Chiguayante, toda su documentación legal”, detalla Andres a BioBioChile.

“Yo revisé la documentación y posteriormente compré el terreno, luego de esto cerqué mi terreno, que es lo que corresponde y que lo que me exige la ley”, agregó.

No obstante, luego de cerrar el terreno y desinstalar algunos juegos propios de una plaza -los que según dijo devolvió al personal edilicio- asegura que otros vecinos del sector hicieron un reclamo a la Municipalidad acusándolo de intentar tomarse la plaza.

“Se acercó personal municipal, mandados por el exalcalde Antonio Rivas Villalobos”, acusa Salas. “Ellos me sacaron el cerco sin previo aviso, sin autorización mía, ya que yo soy el propietario, y se lo llevaron”, detalla.

De acuerdo a su relato, toda la disputa se generó en plena campaña por las elecciones municipales, donde Andrés Parra, el delfín del entonces alcalde, Antonio Rivas, buscaba llegar al sillón edilicio. De hecho, según Andrés Salas, el propio candidato a alcalde intentó sin éxito mediar en el conflicto.

“Todo esto lo hicieron por un tema de que venían las elecciones municipales en el mes de octubre y querían quedar bien con los vecinos de alrededor del terreno, a sabiendas que es un terreno privado y que ellos están ocupando este terreno privado hace más de 30 años”, acusó.

Finalmente, la Municipalidad de Chiguayante interpuso un recurso de protección en su contra ante la Corte de Apelaciones de Concepción con orden de no innovar, acusándolo de haber robado los juegos y de “toma de terreno”.

Si bien el tribunal de alzada desestimó el recurso, el municipio recurrió a la Corte Suprema, instancia que aún no entrega el fallo definitivo. Sin embargo, debido a la orden de no innovar, Andrés Salas aún no puede intervenir el terreno que compró hace casi 6 meses a una empresa constructora.

Municipalidad de Chiguayante por “plaza de la discordia”: “Se trata de un asunto judicializado”

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Chiguayante evitaron profundizar en la disputa legal, reconociendo eso sí haber interpuesto el recurso de protección en contra del vecino chiguayantino.

“La Municipalidad de Chiguayante interpuso un recurso de protección para que la Ilustre Corte de Apelaciones ordenara la paralización de cualquier actividad tendiente al cierre u ocupación de la plaza denominada “José Palma”, ubicada en calle Videla N°513″, señaló a BBCL Pablo Aros, director jurídico del municipio.

“El proceso judicial que aún se encuentra en trámite ante la Excelentísima Corte Suprema, quien dispuso una orden de no innovar para evitar tales acciones, mientras no se resuelva el señalado recurso”, agregó.

En ese sentido, aseguró que “como se trata de un asunto judicializado, el municipio no puede emitir mayores declaraciones al respecto ni entregar mayores antecedentes”.

Para Andrés Salas, la solución pasa actualmente en llegar a un acuerdo con la nueva administración municipal, que ahora encabeza el alcalde Jorge Lozano.

“Lo que yo busco ahora es solucionar el tema con la nueva administración, con el nuevo alcalde, llegar a un acuerdo. Tenemos que sentarnos a conversar para ver qué solución le podemos dar y que sea beneficioso para ambas partes”, concluyó.