El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, valoró la investigación que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por el alza de la papa durante el año 2023, negando haber hablado de una colusión, pese a que sus dichos fueron citados por el presidente Gabriel Boric para criticar lo sucedido.

A través de un comunicado, el secretario de Estado se refirió al resultado de la indagatoria de la FNE, enfatizando que “como Ministerio de Agricultura estamos obligados a denunciar cualquier tipo de anomalía que origine un alza inusual o desmedida”.

“Lo seguiremos haciendo y monitoreando para garantizar el acceso a alimentos para la población, de modo que las familias tengan precios justos y accesibles”, añadió.

“Como Ministerio, valoramos el trabajo riguroso de la Fiscalía y destacamos que esta investigación representa un avance importante hacia una mayor transparencia en los mercados agrícolas”, agregó Valenzuela.

Ministro Valenzuela niega haber hablado de colusión de la papa

No obstante, el ministro Valenzuela también descartó haber hablado de colusión, pese a que sus dichos fueron citados por el propio presidente Gabriel Boric, cuando planteó que la investigación del FNE buscaba saber si “efectivamente hay colusión en el mercado”, según publica Emol.

“Nuestra hipótesis como ministerio y que tiene que determinar la fiscalía es que eventualmente distribuidores grandes se pudieron haber puesto con algún nivel de coordinación. Eso lo tiene que determinar la fiscalía”, apuntó en esa oportunidad el secretario de Estado.

Sus declaraciones fueron citadas por el mandatario, quien sostuvo que “seguramente a muchos de ustedes les afectó la colusión en el precio de medicamentos, en el papel higiénico, los pollos; las papas ahora, lo ha dicho el ministro de Agricultura”.

Este jueves, consultado por los medios de comunicación, el ministro de Agricultura -con evidente molestia- descartó haber hablado de colusión en el negocio de la papa.

“A ver, primero, está en todas las grabaciones, nosotros presentamos una denuncia a partir de datos donde no hablamos de colusión, ¿me está escuchando? No hablamos de eso, para que no ponga eso en boca mía”, refutó.

“Nosotros hablamos de que había una anomalía en que creció el precio sobre el 30% en 15 días y se pidió a la Fiscalía Nacional Económica que investigara”, apuntó.

En esa línea, agregó que “la Fiscalía ha entregado un dictamen que además le propone a la Oficina de Estudio y Política del Ministerio de Agricultura mejorar y optimizar ciertos niveles de información sobre dicha cadena”.

“Así que vamos a estudiar dichos documentos. Por cierto, obraremos porque respetamos las instituciones”, cerró.

Cabe destacar que la FNE descartó la existencia de conductas de abuso de posición dominante y de colusión en el mercado de la papa, pese a detectar “brechas importantes” en la disponibilidad de información sobre los precios y los actores de la cadena de comercialización de la papa, lo que dificulta un monitoreo adecuado de esta industria.