El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reveló que se está evaluando la posibilidad de presentar una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, por la fallida compra de la casa de su abuelo. La adquisición, valuada en $933 millones, involucraba a Fernández y a la senadora Isabel Allende, lo que infringía la prohibición constitucional de que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado. En una entrevista con 24 Horas, Ramírez anunció que presentarán un requerimiento al Tribunal Constitucional, acción que también realizarán los Republicanos. El líder gremialista señaló que este caso pondrá a prueba al tribunal en cuanto a su imparcialidad política. Además, se está considerando la destitución de la legisladora, aunque la Constitución no especifica una sanción para los ministros. La posible Acusación Constitucional contra Fernández está siendo evaluada por las bancadas de la oposición.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó las acciones de la oposición por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Al respecto, aseguró que se evalúa una acusación constitucional contra la ministra de Defensa y nieta del exmandatario, Maya Fernández.

Recordemos que la adquisición, que sería por $933 millones, violaba la prohibición constitucional de ministros y parlamentarios de celebrar contratos con el Estado; esto porque involucraba a Fernández y a la senadora Isabel Allende, hija del expresidente.

En esa línea, en conversación con 24 Horas, el timonel gremialista anunció que se va a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, misma acción que ya fue anunciada por Republicanos.

“Es un tema que están viendo los jefes de bancada, pero entiendo que son escritos distintos, son distintos argumentos, pero con el mismo objeto de pedir al Tribunal Constitucional que haga justicia constitucional“, explicó.

Posible AC contra Fernández desde Chile Vamos

Así, Ramírez advirtió que esta “es una prueba de fuego para el tribunal, porque sabemos que la sensibilidad de los ministros hoy día está más en tendencia hacia el oficialismo, y vamos a ver si ponen al final sus preferencias políticas por sobre la Constitución o no”.

El requerimiento buscaría la destitución de la legisladora, no obstante, esto no se podría lograr con Fernández, pues según Ramírez, “en el caso de los ministros la Constitución solamente anuncia la prohibición, pero no establece cuál es la sanción”.

En consecuencia, el timonel fue consultado por una posible acusación constitucional contra Fernández, concluyendo que “se está evaluando, pero no se ha tomado la decisión. Se está evaluando en conjunto entre las distintas bancadas de la oposición”.