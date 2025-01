La ministra de Defensa, Maya Fernández, abordó la fallida compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende, que ahora es de su propiedad, negando haber recibido dinero por la vivienda y explicando que no estuvo directamente involucrada en el proceso debido a su cargo. Ante críticas de la oposición y la sugerencia de renunciar, Fernández afirmó que seguirá en su cargo mientras el Presidente así lo decida. Reconoció que el proceso no fue bien llevado y destacó que el legado de Allende está en su historia, no en su casa. La ministra hizo autocrítica y señaló que nunca participó en reuniones ni en el equipo de Defensa, ya que no correspondía.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió este miércoles a la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende, la que actualmente le pertenece a ella y a su hermano.

Recordemos que el Gobierno quería adquirir el inmueble en el marco de la creación de una casa museo en Providencia, donde vivió el exjefe de Estado, por $933 millones.

Lo sucedido generó críticas de la oposición, tanto por el millonario monto, así como por el hecho que el negocio involucre a la ministra Fernández, así como a la senadora Isabel Allende.

“Nunca ha habido traspaso de recursos, eso no ocurrió. Y de manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa“, enfatizó la secretaria de Estado.

También señaló que “siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento que tenía que ver con aspectos técnicos o con cosas propias de la casa”.

“Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde”, manifestó Fernández.

Al preguntarle si ha pensado en renunciar, teniendo en cuenta que desde sectores de la oposición han dicho que debiera dar un paso al costado, la ministra dijo que ella “está acá porque me ha nombrado el Presidente de la República y estaré hasta el momento que él lo decida”.

Aclarando que “la adquisición no ocurrió y no hubo traspaso de vivienda. Dicho eso, uno siempre y el Gobierno lo ha hecho, parte del Gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento. Y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”.

Al consultarle si se ensombrece el legado del expresidente Allende, la ministra enfatizó en que “el legado del Presidente no está en su casa, está en su historia”.

“Uno siempre tiene que ser autocrítico. Lo ha reconocido parte del Gobierno, lo reconozco yo, lo reconoce la familia. Yo nunca me voy a arrepentir de no haber participado, porque no corresponde como ministra de Defensa”, sentenció Fernández.