Desde la oposición, el precandidato presidencial Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario -en formación- contó que los aportes a la colectividad son depositados en una de sus cuentas personales.

Fue en conversación con CNN Chile que, al ser consultado por cómo se financia, el diputado respondió “a través de donaciones a una Cuenta Rut”. A la vez, aseguró que se trata de un método legal.

“Yo creo que sí porque mi partido todavía no existe. El partido no puede tener una cuenta propia mientras no tenga personalidad jurídica y mientras no tenga personalidad jurídica no puedo poner una cuenta al partido”, dijo.

Respecto a si es -o no- su cuenta, Kaiser dijo que la cuenta está “entregada al tesorero” y él es quien está a cargo de las rendiciones “a la directiva y al Consejo”.

“Si está a mi nombre (la cuenta). Si no podemos abrir una cuenta a nombre del partido”, reiteró la carta presidenciable del partido en formación.

Por último, sobre los aportes en específico, el precandidato señaló haber recibido “unos 4 o 5 millones de pesos, desde que empezamos con todo esto”. Lo anterior, contemplaría a cientos de personas y a los socios fundadores.

Estos últimos, contó Kaiser, “normalmente hacen un aporte mensual de 10 mil pesos y otra gente que nos aporta cuando hacemos llamados desde los canales de YouTube”.