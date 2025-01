De manera transversal, parlamentarios del Congreso valoraron la solicitud de renuncia que el presidente Gabriel Boric le pidió a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

La petición se da, recordemos, a propósito de los reiterados cuestionamientos por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia.

Tras conocerse la demanda por parte del gobierno, el senador Gastón Saavedra (PS) comentó que “cuando se cometen faltas administrativas y estas se dejan sin sanción, se comete un error. Aquí el presidente ha actuado con la firmeza que el cargo recomienda”.

Cuando hay errores políticos se tienen que asumir. En este caso, además, que compromete el honor del presidente Allende, que para los socialistas es un tema. Por tanto, me parece apropiado, ajustado a Derecho y a la Constitución, lo que acaba de hacer el presidente Boric”, añadió.

Misma postura señala el diputado Marcos Ilabaca (PS) para quien el “nivel de desprolijidad en el proceso de adquisición expuso innecesariamente al Gobierno y a una familia que nunca tuvo que haber estado involucrada en este conflicto”.

“La solicitud de renuncia me parece de toda lógica y correcta. Felicito la acción del Presidente de la República y ojalá que este tipo de errores no forzados se vayan terminando y no se vuelvan a repetir. No es posible que una acción, que me parece correcta, se haya transformado en un problema político”, subrayó.

Por su parte, el diputado y jefe de Bancada UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que “por primera vez, en lo que va de toda su gestión, el presidente Boric hace valer una responsabilidad política, pidiéndole la renuncia, ante nuestra presión, a la ministra de Bienes nacionales”.

Vale señalar que por el inmueble de Guardia Viaja, el Ejecutivo pagaría casi mil millones de pesos a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, Alejandro, para adquirir la casa de su abuelo.