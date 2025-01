La ministra (s) Vocera, Aisén Etcheveryy, explicó la cancelación del proceso de compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, debido a complicaciones legales relacionadas con la copropiedad de la vivienda en Providencia. Etcheverry detalló que la adquisición estuvo contemplada desde marzo de 2024, pero al realizar una revisión se descubrieron diferencias que llevaron a la decisión de no continuar. Se destacó que la estructura de propiedad cambió con el tiempo, lo que afectó el proceso de compra.

La ministra (s) Vocera, Aisén Etcheverry, se refirió al fallido proceso de compra de la casa del expresidente Salvador Allende, por parte del Gobierno, la cual iba a servir como museo.

La decisión, recordemos, se enmarcó en dificultades legales relacionadas con la estructura de copropiedad de la vivienda ubicada en la comuna de Providencia.

Al respecto, la autoridad expresó en conversación con T13 Radio que “la adquisición de un inmueble por parte del Estado es un proceso que tiene muchas etapas. Esto comienza con una solicitud desde el Servicio de Patrimonio a Bienes Nacionales”.

“Luego se dicta un Decreto Supremo, que en este caso fue autorizado por la Contraloría, donde se identifica el inmueble y se autoriza. Finalmente, viene el proceso mismo de la compra. Esto ocurre en un periodo de tiempo, donde la estructura de propiedad puede cambiar”, agregó.

Tras esto, la ministra Vocera aclaró que este proceso comenzó hace mucho tiempo atrás, en marzo del año 2024, y que incluso estuvo contemplado en la Ley de Presupuesto.

“Esto tuvo distintas etapas que se fueron informando. El tema es que la estructura de la propiedad tiene un peso en los distintos momentos. La Contraloría tomó razón, pero al momento de hacer la adquisición era necesario hacer otra evaluación”, comentó.

Y fue precisamente en esta última etapa donde se presentó el problema, según aseguró Etcheverry, porque al momento de realizar una nueva revisión se “constataron que existían diferencias y se tomó la decisión de no continuar con el proceso de compra”.

“Es esencial detenerse en los tiempos. Las estructuras de propiedad cambian. Las casas se venden, algunas se transfieren, se donan, pasan una serie de cosas. Por su puesto que se sabía a quién pertenecía la casa, el análisis legal final, que gatilla la decisión, solo se podía hacer en el momento previo al contrato de compraventa”, añadió.

“En ese momento se estudió la estructura de las dos residencias. En el caso de la casa del expresidente Alwayn se pudo seguir, mientras que en el caso del expresidente Allende no. Es por eso que se comunicó inmediatamente que no se iba a perseverar con la compra”, complementó.

Ministra Etcheverry por fallida compra de casa Allende

Al ser consultada por el alto valor de la propiedad, la ministra Etcheverry aclaró que “efectivamente cuando el Estado adquiere un inmueble se hacen distintas tasaciones por asesores externos y por el propio ministro de Bienes Nacionales. En este caso, de las tres tasaciones se escogió la del valor más bajo”.

Por último, reafirmó que la fallida transferencia se dio porque la “estructura de esa propiedad ha cambiado con el tiempo para efectos de la compra. Era importante que al momento de la compra esa estructura de propiedad tuviese características que no tenía, y es por eso que se toma la decisión, en ese minuto y no antes, porque antes el análisis legal no consideraba como relevante la estructura de la casa”.