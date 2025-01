El diputado Eric Aedo (DC) instó a alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones que se discute en la Comisión del Trabajo del Senado, destacando la importancia de no postergar más la discusión y la necesidad de modificar el sistema actual. Aedo subrayó la necesidad de incluir a nuevos actores en la administración de los recursos de los trabajadores, aumentar la cotización en seis puntos y fomentar la solidaridad en el sistema. El legislador llamó a construir una mayoría para aprobar el proyecto, apuntando a la importancia de considerar la solidaridad como principio fundamental, especialmente para aquellos que profesan el cristianismo.

El diputado Eric Aedo (DC) abordó la discusión de la reforma de pensiones que, en horas de esta jornada, se retoma en la Comisión del Trabajo del Senado.

Al respecto, el legislador sostuvo que “es momento de estar de acuerdo”, sobre todo porque en plan para oficializar la propuesta se vence dentro de las próximas semanas.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el diputado catalogó de “error” continuar postergando esta discusión, puesto que “si hace 12 años hubiésemos modificado el sistema, no solo en incorporar nuevos actores a la administración de las finanzas, de los recursos de los trabajadores, sino que hubiésemos subido uno o dos puntos la cotización, hoy día ya tendríamos algún cambio efectivo en los pensionados, por eso creo que el momento es ahora”.

“Está ahora el tiempo maduro para un acuerdo. No va a ser el acuerdo perfecto, probablemente no todos los sectores políticos o todos los parlamentarios lo van a apoyar, pero creo que hay que construir una mayoría que permita aprobar este proyecto”, agregó.

El congresista también se refirió a la cantidad de votos que se necesitan el Cámara, donde aputó a que de los “78 votos para aprobar alguna de esas normas y yo creo que, si hay voluntad en la derecha, en los sectores de la centroizquierda, en los sectores del oficialismo, la voluntad de la DC está claramente expresada en lograr ese acuerdo, esto lo podemos avanzar”.

Sobre lo que implica este proyecto, Aedo destacó que se incorpore a “otros actores, divide la industria, no deja en las mismas manos la administración de los recursos y la gestión administrativa, y eso ya me parece un avance. Y que subamos la cotización en seis puntos, con cargo obviamente a los empleadores, también me parece un avance sustantivo”.

Por último, el diputado emplazó a sus pares políticos que “profesan el cristianismo” a que consideren la solidaridad como principio fundamental, sobre todo porque “las AFP de verdad que están viviendo en una realidad paralela a la que viven el resto de los chilenos”.

“Lo que me llama la atención es que partidos, sectores y actores políticos que se dicen a sí mismos cristianos, cuando se habla de incorporar la solidaridad en un sistema, la rechacen de manera tan tajante, porque es rechazar lo que ellos mismos creen”, subrayó.

“Esto lo estoy diciendo no pegándome una prédica. Estoy diciendo cuestiones de coherencia básica, filosófica. O sea, si yo creo que la solidaridad en la vida es importante, entonces, lo tengo que reflejar en una política pública y lo que ha buscado este proyecto, incorporando ese principio de solidaridad, es que nos ayudemos unos a otros, no solo intergeneracionalmente, hombres con mujeres, sino que sea un principio que rija nuestra sociedad”, cerró.