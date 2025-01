Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, reconoció falencias en la comunicación del proyecto de reforma previsional, admitiendo que no informaron debidamente a los parlamentarios. En medio de críticas internas y externas, Jara enfrenta cuestionamientos por no cumplir compromisos, como poner fin a la industria de las AFP y reducir de tabla de mortalidad de los pensionados, generando dudas sobre los votos para aprobar la iniciativa. Mientras tanto, otras voces instan a no desperdiciar la oportunidad de realizar una reforma estructural. A pesar de las divisiones, en el Gobierno confían en contar con los votos necesarios para avanzar en el proyecto.