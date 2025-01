El Caso Monsalve, que indaga el presunto delito de abuso sexual y violación de Manuel Monsalve en contra de una subordinada, suma un nuevo antecedente.

Se trata del testimonio de un trabajador del restaurante Ají Místico, lugar en donde la víctima y el exsubsecretario del Interior fueron a cenar el 22 de septiembre del año 2024.

Ese día, recordemos, se habrían producido los hechos que en la actualidad tienen al exfuncionario del Interior cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En concreto, el garzón identificado como Javier Óscar Palas Medina fue quien expuso, según consignó La Tercera, el “motivo” que funcionarios de la PDI indicaron al momento de solicitar el acceso a las cámaras de seguridad.

Así, el relato del trabajador de Ají Místico parte expresando que “el día 22 de septiembre del 2024, me tocó entrar a mi turno a las 13:00 horas hasta las 18:00 horas después hubo un descanso, volví a entrar a las 20:00 horas y de ahí hasta el cierre del local que es a las 23:00 horas”.

“No recuerdo si me tocó atender el primer o segundo piso, ni tampoco qué mesas atendí, pero de lo que sí me acuerdo es que no atendí a nadie que me pareciera importante y tampoco escuché comentarios de mis compañeros diciendo que alguien conocido había ido a comer al local”, agregó.

Tras esto, aseguró que hace pocos días escuchó a sus compañeros “diciendo que el fin de semana del 12 y 13 de octubre (dos días antes de que ingresara la denuncia) fueron dos personas, un hombre y una mujer que se identificaron como funcionarios de la PDI, dijeron que hablaron con la administración diciendo que estaban buscando a unos narcos”.

Si bien en una primera instancia el hecho no llamó su atención, fue la llegada de los otros funcionarios de la PDI -quienes también llegaron a pedir los registros de las cámaras- lo que hizo ‘click‘ en su cabeza.

“El lunes o martes siguiente fueron otros funcionarios de la PDI indicando que era una investigación que tenía que ver con un comensal que estuvo comiendo en el local, el señor Manuel Monsalve, enterándome recién en ese momento que había ido a comer a nuestro local”, expresó.

“A él claramente lo conozco porque aparece en la televisión, pero nunca lo he visto en el local y tampoco lo he atendido yo”, cerró.

Cabe señalar que si bien el garzón dejó claro en todo momento que él “no reconoció” a Manuel Monsalve” en ese entonces, sus palabras han sido de importancia para quienes están dirigiendo la investigación.