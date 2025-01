Durante la última jornada se reveló el contenido de un contacto telefónico entre la diputada Maite Orsini y la primera denunciante de Jorge Valdivia, quien lo acusó de violación. Por este delito, el exfutbolista fue formalizado el martes 22 de octubre y quedó en prisión preventiva.

Los detalles de la llamada, que forma parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía, fueron difundidos a través de Meganoticias.

El contacto telefónico entre Orsini y la primera denunciante de Valdivia

En primer lugar, la parlamentaria le pregunta como está a la denunciante, a lo que esta última contesta “confundida un poco”.

“Primero que todo, decirte que te creo, que no necesito que me cuentes, ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación. Así que no me cuentes, no revivas, ni trates de ponerte en ninguna situación que te pueda generar daño“, comienza diciendo Orsini en la conversación telefónica que se llevó a cabo el miércoles 23 de octubre.

La parlamentaria continúa el diálogo asegurando que deseaba apoyar y solidarizar con la denunciante. Durante la conversación, entregó detalles sobre el contacto que tuvo con Jorge Valdivia la noche en que el imputado se reunió con la primera mujer que lo acusa de violación.

“Es que esa noche Jorge me mandó cerca 100 mensajes desde adentro de tu casa“, detalló Orsini.

La diputada afirmó en la llamada que el exfutbolista le enviaba 30 mensajes, mientras ella respondía solo de a dos. Además, señaló que Valdivia estaba “en un estado emocional alterado, pero consciente” y que, en sus mensajes, reflejaba “desprecio” hacia la denunciante.

El abogado de la primera denunciante, Juan Pablo Hermosilla, compartió su perspectiva sobre el contacto telefónico entre Maite Orsini y su representada.

“Es un llamado que por momentos uno no entiende muy bien cuál es el foco. Hay un momento en que uno siente que está apoyando a la denunciante y hay otros momentos en que uno siente que está tratando de cuidarse ella“, expresó el abogado.

Confusión en la denunciante

Tras detallar lo que Jorge Valdivia le expresaba, la denunciante pregunta a Orsini si el imputado le mencionó haber tenido relaciones sexuales con ella.

“No, él me dice todo lo contrario. Él me dice que ‘yo no he podido tocar a ninguna mujer que nos separamos’, que ‘yo no he podido tocar a nadie"”, responde la parlamentaria.

La denunciante califica como “extraño” el hecho, ya que Valdivia supuestamente le habría confirmado que “le sacó la ropa”. Sin embargo, Orsini asegura que el exfutbolista nunca le confesó estar con quien lo acusa de violación.

Esto es reiterado por la diputada, quien afirma estar segura que Valdivia si estaba con la denunciante, al comparar los horarios que hay en las pruebas.

“No sé, me deja confundidísima la información con respecto a lo que yo siento, cachaí. Haber despertado completamente desnuda, que él me confirmo que yo estaba un poco borracha.

Por su parte, Orsini siguió diciendo: “Yo como a las 12 le dije ‘Jorge, yo no puedo más, me voy a dormir, no puedo seguir hablando contigo’ y dejé de mirar el celular, y todo era por Instagram. Entonces cuando desperté, vi que me había seguido mandando mensajes después de las 12, pero no sé a qué hora los habrá enviado”, agregó, causando más sorpresa en la denunciante, quien señala que Valdivia estaba en un “estado psicopático”.

El abogado Juan Pablo Hermosilla desclasificó que la denunciante se siente “desprotegida” y que se estaría intentando instalar la idea de que Valdivia es “una especie de víctima”.

Orsini y los detalles de la noche que derivaron en la segunda denuncia

Por otro lado, la diputada suspendida en el FA también dio a conocer en el llamado los hechos del jueves 17 de octubre, que derivaron en la segunda denuncia por violación contra Jorge Valdivia y su posterior reformalización.

“Yo sé todo lo que pasó esa noche porque tengo un amigo que estuvo ahí. Esto es lo que yo sé: Jorge fue con un grupo de amigos a comer al Toro. Y desde el Toro contactó a esta mujer por Instagram y la invitó al Toro, y ella llegó con dos amigas. Estuvieron todos ahí y se fueron todos juntos a Candelaria”, relató la parlamentaria.

Orsini mencionó a la denunciante que, la noche en que se habría consumado el hecho que dio lugar a la segunda acusación de violación, la madre de Valdivia estaba presente en el inmueble “durmiendo”. Según la diputada, esta podría servir como “testigo”.