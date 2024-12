Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, se refirió a la ceremonia de entrega del Informe Anual de Derechos Humanos del INDH, donde ironizó con la ausencia de parlamentarios de derecha, invitando a la transversalidad en la defensa de los DDHH.

En concreto, el mandatario partió advirtiendo que estamos “en momentos de alto cuestionamiento a los organismos multilaterales e internacionales de Derechos Humanos por parte de diferentes liderazgos, principalmente de derecha”. Por ello, recordó el caso de Claudia Nogueira, diputada UDI que fue la primera en recurrir a la institucionalidad internacional en esa materia.

En este sentido, el líder del partido opositor comentó que “a diferencia de lo que opina el presidente Boric, el Instituto de Derechos Humanos no cumple la función para el cual fue creado. Y de autónomo no tiene nada, solo recordar su intervención en las pensiones de gracia que el mismo presidente Boric les dio a los indultados por el estallido”.

“Hoy se violan los derechos humanos de millones de chilenos por parte de los delincuentes, del narcotráfico y del crimen organizado. Cuando no se garantiza la seguridad individual de las personas, no hay derecho humano alguno que se pueda ejercer y eso lamentablemente no lo ve, ni se hace cargo, el INDH. Para ellos no existen estas violaciones”, cuestionó Squella.